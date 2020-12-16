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رياضة

المجلس الأولمبي الآسيوي: أسياد 2030 ستكون دورة ألعاب أولمبية مصغرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، عن سعادته وفخره باهتمام دول الخليج بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية "أسياد 2030"، والتي سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لها مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط من بين السعودية وقطر.

ووصف الفهد الأسياد بأنها بمثابة ألعاب أولمبية مصغرة، قائلا: "لدينا الكثير من المدن المهتمة بتنظيم الألعاب الآسيوية في النسخ المقبلة".

وقال الفهد في تصريحات صحفية خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي: "تم خلال الاجتماع اعتماد التقارير المالية والإدارية للمجلس الأولمبي الآسيوي".

وزاد: "وكذلك تم اعتماد عملية التصويت على اختيار المدينة التي تنظم الألعاب الآسيوية 2030 إلكترونيا، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بجائحة كورونا، والتي حالت دون مشاركة بعض الدول الأعضاء في اجتماع المكتب التنفيذي وكذلك في الجمعية العمومية".

وأشار إلى أن المشاريع التمويلية لأسياد 2030 "سوف تشكل ثورة للأجيال القادمة، وهى بمثابة خير وسيلة لبناء مجتمع رياضي، ليس في الدوحة والرياض فقط بل في بقية دول مجلس التعاون الخليجي".
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