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الأرصاد: القاهرة شهدت سقوط أمطار في عدة مناطق فجر اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم، الأربعاء، هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من القاهرة، وبالفعل بدأت فجر اليوم على العديد من مناطق القاهرة.


وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مناطق شهدت أمطارا بالفعل، ومناطق أخرى لم تشهد بعد، ولكن على مدار اليوم من المتوقع أن نشهد أمطار خلال الساعات القادمة.


وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار فى القاهرة والجيزة متوسطة الشدة، لذلك قمنا بالتواصل مع محافظ القاهرة والجيزة لأنه مع استمرار سقوط الأمطار لفترات طويلة خلال اليوم من الممكن حدوث تجمعات كبيرة للمياه مما يؤدى إلى مشاكل فى الطرق والمرور.


وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه تم إلغاء الدراسة حماية لأطفالنا فى منازلهم، لافتة إلى أن الأمطار متوسطة لا يوجد منها أى تخوف أو قلق ولكنها على مدار اليوم بفترات متقطعة فمن الممكن أن يكون هناك تجمعات للمياه على مدار اليوم.


وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الوجه البحرى من السواحل الشمالية ما زالت فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتحديدًا على بلطيم ورشيد وتمتد إلى دمياط والعريش ورفح، ومن بعدها الشرقية والدقهلية وأيضًا بعض محافظات ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.
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