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تبني الجسم ولا ترسم عضلات.. تمارين للفتيات بالأوزان من صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
تمارين للفتيات بالاوزان
تمارين للفتيات بالاوزان تمنع رسم العضلات
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ريهام فيكتور
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين بالأوزان للبنات دون أن ترسم عضلات للجسم.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، موضحًا أن هرمونات البنات لا تساعد على رسم العضلات وهذا معتقد خاطئ.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هناك نوعا من التدريبات النوعية  وأخرى لا نوعية وهى المهمة للقلب والجسم بالكامل، ولكن من المهم جدًا للسيدات والرجال التمارين باستخدام الأوزان.
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