صدمتها سيارة مجلس المدينة.. مصرع مسنة بطريق المعاهدة بالإسماعيلية.. صور

لقيت سيدة مسنة مصرعها تحت عجلات سيارة مجلس مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ، تم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

وقالت شهود عيان، إن الحادث وقع على طريق المعاهدة أمام موقف الصالحية الجديدة أثناء عبور السيدة الطريق للجهة المقابلة وسقوطها تحت عجلات السيارة، مؤكدين ان هذه ثاني حالة وفاة فى نفس المكان.





وناشدت الأهالي مجلس مدينة القصاصين بتوفير أماكن عبور مشاه مع وضع علامات وإشارات المرور وعمل ممرات فى الجزيرة الوسطى تراعى عبور كبار السن وذوي الهمم.