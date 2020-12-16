ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صدمتها سيارة مجلس المدينة.. مصرع مسنة بطريق المعاهدة بالإسماعيلية.. صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
لقيت سيدة مسنة مصرعها تحت عجلات سيارة مجلس مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.
 
وقالت شهود عيان، إن الحادث وقع على طريق المعاهدة أمام موقف الصالحية الجديدة أثناء عبور السيدة الطريق للجهة المقابلة وسقوطها تحت عجلات السيارة، مؤكدين ان هذه ثاني حالة وفاة فى نفس المكان. 

وناشدت الأهالي مجلس مدينة القصاصين بتوفير أماكن عبور مشاه مع وضع علامات وإشارات المرور وعمل ممرات فى الجزيرة الوسطى تراعى عبور كبار السن وذوي الهمم.
 
من جانبه وعد المحاسب مدحت عباس رئيس مدينة القصاصين الجديدة، بحل المشكلة، لافتا الي انه تم اخلاء سبيل سائق سيارة المجلس، مشيرا الي ان شهود الواقعة، اكدوا ان الخطأ يقع علي القتيلة والتي لم تلتفت الي السيارة المارة، لافتا الي توفير علامات لعبور المشاة.
صدمتها سيارة مجلس المدينة.. مصرع مسنة بطريق المعاهدة بالإسماعيلية.. صور
صدمتها سيارة مجلس المدينة.. مصرع مسنة بطريق المعاهدة بالإسماعيلية.. صور
صدمتها سيارة مجلس المدينة.. مصرع مسنة بطريق المعاهدة بالإسماعيلية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور