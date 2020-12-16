شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة السعودية

شهد عدد من أحياء محافظة جدة السعودية، صباح اليوم، الأربعاء، هطول أمطار متفرقة بين خفيفة إلى متوسطة وسط أجواء غائمة.









ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد المركز الوطني للأرصاد أن هطول الأمطار سيستمر في المحافظة حتى الرابعة عصرًا وتصحبها رياح سطحية نشطة، فضلا عن تدنٍ في الرؤية.









فيما دعت أمانة جدة إلى تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه وعدم ترك الأطفال يلعبون عند تجمعات المياه.









كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن مصادر الكهرباء، مؤكدة أنها أكملت استعداداتها للتعامل مع الأمطار بالمحافظة.









فيما دعا مدير عام إدارة التحاليل والتوقعات بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة التنبيهات بأحوال الطقس من موقع المركز وحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.









ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد لحظة هطول الأمطار في أحياء جدة السعودية.



