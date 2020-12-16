ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة السعودية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
سقوط أمطار في جدة
سقوط أمطار في جدة
Advertisements
شيماء مصطفى
شهد عدد من أحياء محافظة جدة السعودية، صباح اليوم، الأربعاء، هطول أمطار متفرقة بين خفيفة إلى متوسطة وسط أجواء غائمة.


ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد المركز الوطني للأرصاد أن هطول الأمطار سيستمر في المحافظة حتى الرابعة عصرًا وتصحبها رياح سطحية نشطة، فضلا عن تدنٍ في الرؤية.


فيما دعت أمانة جدة إلى تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه وعدم ترك الأطفال يلعبون عند تجمعات المياه.


كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن مصادر الكهرباء، مؤكدة أنها أكملت استعداداتها للتعامل مع الأمطار بالمحافظة.


فيما دعا مدير عام إدارة التحاليل والتوقعات بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة التنبيهات بأحوال الطقس من موقع المركز وحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.


ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد لحظة هطول الأمطار في أحياء جدة السعودية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نفحات ربانية| أمطار غزيرة تتساقط على الحرم المكي.. شاهد

"شئون الحرمين" تكثف الجهود لإزالة آثار الأمطار الغزيرة على الحرم المكي

شاهد.. أمطار غزيرة على الطائف بالسعودية تسقط صخرة ضخمة فوق سيارة

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ سكان هذه المحافظات

بشأن الأمطار في المملكة.. بيان عاجل من وزارة التعليم السعودية

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي لسكان منطقة جازان بسبب استمرار هطول الأمطار

ترشيحاتنا

مفاجأة.. عبدالرزاق حمد الله يرحل عن النصر وينتقل لهذا النادي

عصام سالم: سدّدنا جميع مستحقات لاعبي الزمالك للموسم الماضي.. وكهربا مثير للجدل

بسبب ظروف كورونا.. الإسكان تمهل أصحاب قطع الأراضي السكنية 3 أشهر بدون مقابل لاستكمال البناء

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

أخبار الرياضة| الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن الشحات وموقف أجايي من القيد بقائمة الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور