توجيهات السيسي والتأمين الشامل وكورونا وأولى ثانوي.. الأبرز في "صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها:
صدى البلد:
السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كمنهج ثابت للدولة.
الأهرام:
وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط يؤكد محورية دور مصر الإقليمي.
الأخبار:
الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي أداء مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا.
مايا مرسي: وصول 142 سيدة إلى مقاعد برلمان مصر 2020 انتصار كبير للمرأة.
المصري اليوم:
وزير المالية: التأمين الشامل يعالج المواطنين حتى لو استدعت الحالة السفر للخارج.
الشروق:
لأول مرة.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة والضباط المتخصصين غدا الخميس.
مبتدأ:
مصدر أمني ينفي ادعاءات وجود إصابات بكورونا بين نزلاء السجون.
الوطن:
التعليم: اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا أولى ثانوى.
الجمهورية:
الصحة: نسجل 523 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة.
اليوم السابع:
وزير الرياضة يقرر إلغاء عودة لاعبي منتخب الشباب من تونس.
عربية سكاى نيوز:
مجلس الأمن يطلب انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
العربية:
لأول مرة.. زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكى يهنئ جو بايدن.