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توجيهات السيسي والتأمين الشامل وكورونا وأولى ثانوي.. الأبرز في "صباح البلد"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
اخبار صباح البلد
اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها:

صدى البلد:
السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كمنهج ثابت للدولة.

الأهرام: 
وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط يؤكد محورية دور مصر الإقليمي. 

الأخبار: 
الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي أداء مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا.

مايا مرسي: وصول 142 سيدة إلى مقاعد برلمان مصر 2020 انتصار كبير للمرأة.

المصري اليوم:
وزير المالية: التأمين الشامل يعالج المواطنين حتى لو استدعت الحالة السفر للخارج.

الشروق:
لأول مرة.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة والضباط المتخصصين غدا الخميس.

مبتدأ:
مصدر أمني ينفي ادعاءات وجود إصابات بكورونا بين نزلاء السجون.

الوطن:
التعليم: اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا أولى ثانوى.

الجمهورية:
الصحة: نسجل 523 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة.

اليوم السابع:
وزير الرياضة يقرر إلغاء عودة لاعبي منتخب الشباب من تونس.

عربية سكاى نيوز:
مجلس الأمن يطلب انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

العربية:
لأول مرة.. زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكى يهنئ جو بايدن.
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