توجيهات السيسي والتأمين الشامل وكورونا وأولى ثانوي.. الأبرز في "صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها:





صدى البلد:

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كمنهج ثابت للدولة.





الأهرام:

وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط يؤكد محورية دور مصر الإقليمي.





الأخبار:

الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي أداء مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا.





مايا مرسي: وصول 142 سيدة إلى مقاعد برلمان مصر 2020 انتصار كبير للمرأة.





المصري اليوم:

وزير المالية: التأمين الشامل يعالج المواطنين حتى لو استدعت الحالة السفر للخارج.





الشروق:

لأول مرة.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة والضباط المتخصصين غدا الخميس.





مبتدأ:

مصدر أمني ينفي ادعاءات وجود إصابات بكورونا بين نزلاء السجون.





الوطن:

التعليم: اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا أولى ثانوى.





الجمهورية:

الصحة: نسجل 523 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة.





اليوم السابع:

وزير الرياضة يقرر إلغاء عودة لاعبي منتخب الشباب من تونس.





عربية سكاى نيوز:

مجلس الأمن يطلب انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.





العربية: