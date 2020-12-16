مفاجأة.. عبدالرزاق حمد الله يرحل عن النصر وينتقل لهذا النادي

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.





وقالت لصحيفة "الوطن" السعودية، إن حمد الله، اقترب من الرحيل عن نادي النصر، في الميركاتو الشتوي القادم، بعد تلقيه عرضًا خليجيًا ضخمًا.





وتابعت الصحيفة، أن هناك ناديا خليجيا، كان يريد النجم المغربي، في شهر سبتمبر الماضي، ولكن المفاوضات فشلت وقتها، وجدد عرضه من جديد لحمد الله، من أجل ضمه في يناير القادم.

واختتمت الصحيفة أن حمد الله، يرغب جديًا في قبول هذا العرض، والرحيل عن النصر، وهو ما أدى إلى تشتيت ذهنه في الفترة الأخيرة، والتأثير على مستواه الفني، داخل المستطيل الأخضر.





يذكر أن النادي الذي قدم عرضا مؤخرا لعبدالرزاق حمد الله في شهر سبتمبر الماضي هو نادي السد القطري، وفتحوا مسئولوه خط مفاوضات مع اللاعب أثناء تواجده في الدوحة للمشاركة مع النصر في دوري ابطال آسيا.





وانضم صاحب ال 30 عاما إلى النصر، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري.





ومنذ الانضمام إلى النصر، لعب النجم المغربي الكبير، 80 مباراة رسمية في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية، سجل خلالها 95 هدفًا.





وتوّج حمد الله، هدافًا للدوري السعودي للمحترفين، الموسمين الماضيين، كما حصل على لقب هداف العالم في 2020، إلا أن مستواه تراجع بشكل مخيف، مع بداية العام الرياضي الحالي.