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حوادث

ضبط 3 من أصحاب المخابز البلدية لبيعهم الدقيق المدعم في السوق السوداء بسوهاج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط ٣ من أصحاب المخابز البلدي لتصرفهم في ٤٩ شيكارة دقيق بلدي مُدعم من حصة مخابزهم وبيعها بالسوق السوداء بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط وحدة التموين بسوهاج من ضبط ٣ من أصحاب المخابز البلدي لتصرفهم في ٤٩ شيكارة دقيق بلدي من حصة مخابزهم وبيعها في السوق السوداء، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ ٢٧ ألف و٤٤٠ جنيهًا.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


دشنت وزارة التموين بمحافظة سوهاج حملة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمديرية الأمن، لضبط الخارجين عن القانون من بائعي السلع مجهولة المصدر، وأصحاب المخابز الذين يسعون وراء مكاسبهم الشخصية من خلال الكسب غير المشروع والإستيلاء على المال العام، وأسفرت الحملة عن تحرير 56 قضية تموينية بمختلف أنحاء الإقليم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 56 قضية تموينية تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حُررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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