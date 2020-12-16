ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب ظروف كورونا.. الإسكان تمهل أصحاب قطع الأراضي السكنية 3 أشهر بدون مقابل لاستكمال البناء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مذكرة بشأن الطلبات المُقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة للموافقة على منح مهلة بدون مقابل لاستكمال التنفيذ نظرًا للظروف التى تشهدها البلاد وانتشار فيروس كورونا.


جاء ذلك فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقال وزير الإسكان: "نصت الموافقة على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقط، مدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ، شاملة استخراج التراخيص وتجديدها، تضاف إلى المدة الأصلية (ما عدا أراضى ابنى بيتك) وذلك بالشروط التالية: سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت".


وأضاف الدكتور عاصم الجزار: "وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 148965م2 بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة السادات، لإقامة مجمع صناعات غذائية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذا تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات رقم (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لإقامة دار مسنين لا تهدف للربح".


وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بالمنطقة الواقعة بشرق الحي 12 وجنوب حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، لصالح الشركة المصرية اليونانية للطاقة الشمسية، لإقامة محطة طاقة شمسية، بنظام مقابل الانتفاع.​
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنشاط عمراني متكامل.. الإسكان توافق على تخصيص 53 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة

لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية وإدارية.. تخصيص 21 قطعة أرض بـ8 مدن جديدة بالصعيد

جهاز المنيا الجديدة ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات

ترشيحاتنا

بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

هل يجوز شراء لحم من الجزار وتوزيعها على الفقراء بدلا من العقيقة ؟ .. دار الإفتاء تجيب

في ذكرى رحيل صلاح نظمي.. قصة مقاضاته لـ عبدالحليم حافظ

شركة المياه تكشف ما حدث الساعة السابعة اليوم وعلاقته بالمدارس

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور