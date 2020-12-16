ضبط صاحب سوبر ماركت يزاول مهنة الصيدلة ويبيع مخدرات بسوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب سوبر ماركت لمزاولته مهنة الصيدلة دون ترخيص وحيازة وبيع أقراص مجهولة المصدر وأخرى مُدرجه بالجدول الثالث مخدرات.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من بدائرة القسم من ضبط "أحمد. ع.ع"، 47 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج؛ لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وحيازة وعرض أدوية مُخدرة مدرجة بالجدول الثالث وأدوية غير مُسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر دون فواتير بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 3160 قرص مجهول المصدر، و670 قرصًا مخدرًا.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.









وتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ٤ شباب وبحوزتهم 64 قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنية، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من مكافحة المخدرات مفاده ضبط 4 شباب وبحوزتهم قطعة من مادة الحشيش المُخدر، و7 تذاكر من مادة الشابو المٌخدر، و6 أقراص ترامادول، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي 600 جنية، و4 هواتف محمولة، بعدة مراكز بالمحافظة.





وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم، اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهم من مُتعاطي المواد المُخدرة.



