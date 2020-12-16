حبس تاجر مخدرات بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح نارى ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمول بالخانكة.







من ناحية أخرى نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس فتاة جامعية تخصصت فى النصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى 4 أيام على ذمة التحقيق.



وكشف التحقيقات، قيام المتهمة بإنشاء 3 صفحات على فيسبوك فى شبرا الخيمة للنصب على المواطنين بعمل حجوزات وهمية لهم في فنادق كبرى داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال عليهم من خلال إنشاء عدد 3 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإيهامهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكى كدفعة لجدية الحجز.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع " طالبة جامعيةلها معلومات جنائية " سبق اتهامها ومطلوب التنفيذ عليها فى العديد من قضايا النصب مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء 3 صفحات وهمية تقوم بإدارتها كذا كشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمه ومحول علية المبالغ المالية المتحصل عليها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التى تحصلت عليها من نشاطها الإجرامى.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث الخانكة يفيد ضبط عاطل بحوزته مخدر الهيروين وسلاح ناري وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.