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فن

محمد كيلاني يصدم متابعيه بصورة مع كلب ضخم ومرعب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
محمد كيلاني
محمد كيلاني
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ندى فكرى
نشر الفنان محمد كيلاني صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهر كيلاني في الصورة مع كلب مرعب كبير الحجم مما صدم متابعيه عبر انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني  مسلسل "الآنسة فرح 2" حيث يعرض الان الموسم الثانى على أحد المنصات الإلكترونية، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.

 

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

 

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

 

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.

 

يذكر أن شارك محمد كيلانى في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

 

كما شارك كضيف شرف في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف ، حيث يجسد دورا مهما ومحوريا في المسلسل، مع المخرج ياسر سامى وتجمع المشاهد بين ناهد السباعى ويوسف الشريف وآخرين.

محمد كيلاني يصدم متابعيه بصورة مع كلب ضخم ومرعب
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