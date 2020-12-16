الصحف الكويتية اليوم: تهنئة خادم الحرمين وولي عهده للأمير نواف.. كاتدرائية واشنطن تقرع أكبر أجراسها تخليدا لضحايا كورونا.. أوروبا تستعجل قرارها حول لقاح فايزر.. وهجوم عنيف من بايدن على ترامب

خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الأمير نواف بنجاح افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة

الكويت.. تطعيمات الشتاء متاحة لجميع المقيمين

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح موديرنا فعال وآمن بنسبة 94,1%

بايدن: ترامب رفض احترام إرادة الشعب الأمريكي

بومبيو يتهم روسيا بنشر الفوضى في منطقة البحر المتوسط

الصحة العالمية: النوع الجديد من «كورونا» ينتشر بسرعة.. لكنه لا يمثل خطورة









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ركزت صحيفة "الأنباء" على افتتاح الأمير الشيخ نواف الأحمد بإلقاء النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، مؤكدا ضرورة وضع برنامج إصلاحي شامل يأتي بالحلول الناجعة حتى تستقيم الأمور.









وقال: إن نجاح البرنامج يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة، مضيفا: " أمامكم تحديات جسيمة، ولم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الإمكانات في افتعال الأزمات وتصفية الحسابات".









كما أشارت صحيفة "الوطن" إلى عودة الرئيس السابق إلى رئاسة مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر بـ33 صوتًا فيما حصل منافسه النائب بدر الحميدي على 28 صوتًا، وأربعة أصوات باطلة.









وأفادت صحيفة "القبس" بتلقي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اتصالًا هاتفيا مساء أمس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.









وأعرب الملك سلمان خلال اتصاله عن تهنئته لأمير البلاد بنجاح افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة، مشيدا بمضامين النطق السامي، ومتمنيا للحكومة الجديدة كل النجاح والتوفيق لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.









كما أشارت صحيفة "الجريدة" إلى تلقي الشيخ نواف الأحمد اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تهنئته، بنجاح افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وتشكيل الحكومة الجديدة.









وأفادت صحيفة "الوطن" بإعلان وزارة الصحة أمس، الثلاثاء، تسجيل 261 إصابة جديدة بمرض «كوفيدـ 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146 ألفا و710 حالات إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة مضاعفات مرض «كوفيدـ 19» ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 913 حالة وفاة.









ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة في وزارة الصحة تأكيدها فتح ابواب مراكز الصحة الوقائية أمام المواطنين والمقيمين من كل الأعمار قبل أيام، والراغبين في تلقي تطعيمات الشتاء، سواء للإنفلونزا الموسمية أو الالتهاب الرئوي «النيموكوكال»، وذلك بعد وصول كميات من التطعيمات والتي تكفي لتوفيرها أمام أي شخص يرغب بتلقيها، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا.











وأوضحت مصادر "القبس" أن إفساح المجال أمام المراجعين الراغبين في الحصول على تطعيمات الشتاء يأتي بعد وصول كميات مضاعفة من التطعيمات المخصصة للإنفلونزا والالتهاب الرئوي، بعدما شهدت الفترة السابقة إقبالا مكثفا عليها، ما أدى إلى حصرها على المواطنين أولا، ومن ثم بعض الشرائح من المقيمين في البلاد، وعلى مراحل انطلاقا من منتصف أكتوبر الماضي.









وقالت صحيفة الأنباء إنه في إطار استكمال خطة إعادة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة بعد تفشي فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19»، ووفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها السلطات والجهات المعنية وصلت إلى الكويت صباح أمس، الثلاثاء، أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية وعلى متنها 61 راكبا من الفلبين، وذلك إيذانا ببدء خطة عودة العمالة المنزلية وسط إجراءات صحية فائقة.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الأنباء" احتفال مملكة البحرين اليوم الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر بالعيد الوطني الـ 49 للمملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ21 لتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.











وبدأت البحرين مرحلة التنمية والتطور في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها منذ استقلالها في العام 1971.









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس، أن إسرائيل والولايات المتحدة أكملتا بنجاح سلسلة من تجارب الاعتراض بالذخيرة الحية لنسخة متقدمة من نظام الدفاع الجوي «ديفيدز سلينج» (مقلاع داود) مع نسخ أخرى من نظام الدفاع الصاروخي.









وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان: «أثني على التجربة الناجحة التي قيمت لأول مرة قدرات الاعتراض المشتركة لنظام الدفاع الجوي متعدد المستويات لدولة إسرائيل». وأضاف: «هذه من أكثر آليات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي تحمي الدولة ضد التهديدات القريبة والبعيدة».









وذكرت صحيفة "الوطن" أن الشرطة التركية أعلنت اعتقال 18 شخصًا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، في عملية أمنية فجر اليوم، الأربعاء، بمدينة اسطنبول.









وأفادت وكالة الأنباء التركية بأن فرق مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عدة مناطق باسطنبول.









دوليا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان منظمة الصحة العالمية، أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي عثر عليه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر، ولكنه لا يمثل خطورة أكبر بأي حال.









وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن عن تحديد ما وُصف بأنه نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس جنوب شرقي البلاد.









وأفادت صحيفة "الأنباء" بأنه مع تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الـ 73 مليون إصابة، تتسع الجبهة العالمية لمواجهة الوباء يوميا بانضمام المزيد الى قائمة البلدان التي بدأت حملات التطعيم الجماعية أو تكاد متشجعة بإطلاق الولايات المتحدة الحملة الأكبر في تاريخها لتوزيع شركتي ««فايزر- بيونتيك» مع وجود لقاحات أخرى تنتظر الضوء الأخضر.









فقد زادت برلين ضغوطها على بروكسل لكي تسرع الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي إصدار التراخيص اللازمة للبدء باستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 قبل عيد الميلاد.









ويبدو أن الضغوط الألمانية أثمرت، حيث أعلنت الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية في أمستردام أنها سبقت موعد إصدار قرارها وقالت إنها ستطرح تقريرها بشأن التصريح باللقاح، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أي قبل 8 أيام من الموعد الذي كان مقررا سلفا.









وقالت صحيفة "القبس" إن وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية نشرت الثلاثاء رأيا مقتضبًا تحدثت فيه بإيجابية عن لقاح شركة موديرنا ضد كوفيد-19 قبل اجتماع للخبراء بشأن الموافقة عليه على نحو طارئ.











واتسم بيان الوكالة بلهجة متفائلة، إذ قالت إنه لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام على نحو عاجل، وأكدت فعالية اللقاح عمومًا بنسبة 94,1%.









وذكرت صحيفة "القبس" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن شن هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب رفض الملياردير الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متّهمًا إيّاه بـ«عدم احترام إرادة الشعب» ولا سيادة القانون والدستور.









وأشارت صحيفة "الراي" إلى اختيار بايدين لحاكمة ميشيغن السابقة جينيفر غرانهولم لمنصب وزير الطاقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء.









وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستكون غرانهولم (61 عاما) في الصف الأول للمساعدة على تطوير بدائل للوقود الأحفوري كما وعد بها الرئيس الديموقراطي المنتخب خلال حملته الانتخابية.





وقالت صحيفة "الراي" إن كاتدرائية واشنطن الوطنية، قرعت جرسها الكبير المخصص للجنائز 300 مرة، مساء أمس، الثلاثاء، تخليدا لذكرى أولئك الذين توفوا بسبب كوفيد-19، حيث تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز 300 ألف.









وأعلنت الكاتدرائية أن أكبر أجراسها، وهو جرس «بوردون»، الذي يبلغ وزنه 12 طنا ويقرع أثناء الجنازات، سيتم قرعه 300 مرة، أي ما يعادل مرة واحدة لكل ألف أمريكي، تسبب الفيروس بوفاتهم.









وأوضحت صحيفة "الراي" اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس، لروسيا بأنها «تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى».







