استيقظ لينبه الطبيب.. عملية جراحية لمريض بدون تخدير





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" فإن أحد المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة يروي قصته مع العملية التي قام بها دون أن يتم تخديره بشكل كامل و يوضح أنه استيقظ خلال العملية الجراحية لينبه الطبيب بأنه يشعر بالألم و مفعول التخدير انتهى .





قال الشاب أنه شعر بتحركات الطبيب و معاونيه أثناء العملية الجراحية، و لكنه صمت و تحمل الألم خلال العملية ، و يؤكد أنه شعر بالأدوات الجراحية الحادة التي استخدمها الطبيب في العملية و تحمل الألم و لم ينطق بكلمة واحدة أمام الطبيب.





أشار الطبيب إلى أنه لم يعلم بأن ذلك الشاب لديه حساسية من التخدير، و لم يخبره قبل إجراء العملية، فلم يلتفت أثناء إجرائها، ولكنه شعر بأنه يتألم و لكن في النهاية عندما أنجز مهمته، فاندهش أن مفعول التخدير انتهي قبل الانتهاء من العملية .





جدير بالذكر أن الشرطة الاسترالية قامت بإلقاء القبض على الطبيب و توجيه تهمة الاستهتار بحياة المرضى وطالب أهل المريض بتعويض مالي كبير من الطبيب.

اكتشف طبيب شاب بالغ من العمر 33 عامًا، أنه قام بإجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة دون تخدير، أو بمعنى أكثر وضوحًا أن مفعول التخدير انتهى قبل انتهاء العملية.