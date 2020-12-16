ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استيقظ لينبه الطبيب.. عملية جراحية لمريض بدون تخدير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
اكتشف طبيب شاب بالغ من العمر 33 عامًا، أنه قام بإجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة دون تخدير، أو بمعنى أكثر وضوحًا أن مفعول التخدير انتهى قبل انتهاء العملية. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" فإن أحد المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة يروي قصته مع العملية التي قام بها دون أن يتم تخديره بشكل كامل و يوضح أنه استيقظ خلال العملية الجراحية لينبه الطبيب بأنه يشعر بالألم و مفعول التخدير انتهى . 

قال الشاب أنه شعر بتحركات الطبيب و معاونيه أثناء العملية الجراحية، و لكنه صمت و تحمل الألم خلال العملية ، و يؤكد أنه شعر بالأدوات الجراحية الحادة التي استخدمها الطبيب في العملية و تحمل الألم و لم ينطق بكلمة واحدة أمام الطبيب. 

أشار الطبيب إلى أنه لم يعلم بأن ذلك الشاب لديه حساسية من التخدير، و لم يخبره قبل إجراء العملية، فلم يلتفت أثناء إجرائها، ولكنه شعر بأنه يتألم و لكن في النهاية عندما أنجز مهمته، فاندهش أن مفعول التخدير انتهي قبل الانتهاء من العملية . 

جدير بالذكر أن الشرطة الاسترالية  قامت بإلقاء القبض على الطبيب و توجيه تهمة الاستهتار بحياة المرضى وطالب أهل المريض بتعويض مالي كبير من الطبيب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الزفاف بساعات.. إصابة عروس بريطانية بنزيف في المخ ونقلها للمستشفى

بعد وفاته بـ15 عاما.. شاهد الكنيسة الكاثوليكية تطوب شابا توفي بسرطان الدم

إجراء عملية كسور متعددة بتخدير عصبي في الأقصر

ضحى بحياته لإنقاذ مريض.. وفاة طبيب سعودي فجأة أثناء إجراء عملية جراحية

لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. تركيب وصلة وريدية شريانية لمريض يعاني من فشل كلوي

حالة نادرة عالميا.. تفاصيل جراحة فصل توأم ملتصق في الدمرداش الجامعي.. فيديو

ترشيحاتنا

بين ذعر وكوارث طبيعية.. شاب يعبر البحر لرؤية حبيبته لآخر مرة فيجد مفاجأة في انتظاره.. صور

أخبار الرياضة| الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن الشحات وموقف أجايي من القيد بقائمة الفريق

بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور

الأهلي يحسم جدل التعاقد مع سيرينو وكودجو

في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. قصة دخولها السجن مرتين وبكائها خلف القضبان

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور