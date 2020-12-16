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ديني

الأوقاف: إيقاف مفتش دعوة بإدارة أبو حمص بالبحيرة وإحالته للتحقيق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف عبد الفتاح فرج عوض صدقة، مفتش دعوة أول بإدارة أوقاف أبو حمص بمديرية أوقاف البحيرة، عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات.


من ناحية أخرى، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبل 18 / 12 / 2020م تحت عنوان "الوقاية خير من العلاج".


للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا


وأكد وزير الأوقاف أن أهل العلم على أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه، وقد قالوا: "درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ" (صحيح البخاري).


وتابع: "وعليه فإننا نؤكد وبقوة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه، وعلى أخيه الإنسان، وعلى مجتمعه، وعلى الإنسانية جمعاء، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني، والأخذ بأسباب العلم، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء، حيث قال سبحانه وتعالى: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".


واختتم: "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
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