لطلاب أولى ثانوي.. نصائح يجب اتباعها قبل كل امتحان إلكتروني

نشرت مدرسة الشهيد عبد الحميد أبو المجد نصائح مهمة لطلاب أولى ثانوي، يجب اتباعها قبل أداء كل اختبار تدريبي إلكتروني بمدة 15 دقيقة.
وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :
- إعادة تشغيل الراوتر في حالة أداء الامتحان من المنزل وكذلك إغلاق التابلت وإعادة تشغيله لتنشيطه.
- تفريغ سجل جوجل والتأكد من ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح
- غلق التابلت لمدة خمس دقائق
- عدم الدخول علي منصة الامتحان الا بعد خمس دقائق من تشغيل التابلت
- في حالة عدم التمكن من الدخول علي الامتحان يتم اعاده الخطوات السابقة مرة أخري
- ممنوع فتح جوجل أو أي برنامج آخر حتى برامج الترجمة من علي التابلت أثناء وقت الامتحان حتي لو عن طريق تقسيم الشاشة
- في حاله فشل محاوله الدخول علي منصه الامتحان من خلال التابلت يتم الدخول وأداء الاختبار من علي الموبايل أو أي جهاز كمبيوتر كحل استثنائي في الامتحان التجريبي فقط.
- ممنوع منعا باتًا محاوله الدخول بكود اخر غير كود الطالب لانه سوف يعتبر غش إلكتروني ويحظر تبادل الاجهزه والاكواد
- ضبط غلق اضاءة الشاشة بعد ٣٠ دقيقة
- التأكد من شحن التابلت لمده خمس ساعات اثناء غلقه قبل الامتحان.
ويستأنف طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، الامتحانات التدريبية الإلكترونية من المنازل على الرغم من تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية.