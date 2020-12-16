ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب أولى ثانوي.. نصائح يجب اتباعها قبل كل امتحان إلكتروني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
الامتحانات الاكترونية
الامتحانات الاكترونية
Advertisements
ياســـمين بدوي
نشرت مدرسة الشهيد عبد الحميد أبو المجد نصائح مهمة لطلاب أولى ثانوي، يجب اتباعها قبل أداء كل اختبار تدريبي إلكتروني بمدة 15 دقيقة.

وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :
- إعادة تشغيل الراوتر في حالة أداء الامتحان من المنزل وكذلك إغلاق التابلت وإعادة تشغيله لتنشيطه.
- تفريغ سجل جوجل والتأكد من ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح
- غلق التابلت لمدة خمس دقائق
- عدم الدخول علي منصة الامتحان الا بعد خمس دقائق من تشغيل التابلت
- في حالة عدم التمكن من الدخول علي الامتحان يتم اعاده الخطوات السابقة مرة أخري
- ممنوع فتح جوجل أو أي برنامج آخر حتى برامج الترجمة من علي التابلت أثناء وقت الامتحان حتي لو عن طريق تقسيم الشاشة
- في حاله فشل محاوله الدخول علي منصه الامتحان من خلال التابلت يتم الدخول وأداء الاختبار من علي الموبايل أو أي جهاز كمبيوتر كحل استثنائي في الامتحان التجريبي فقط.
- ممنوع منعا باتًا محاوله الدخول بكود اخر غير كود الطالب لانه سوف يعتبر غش إلكتروني ويحظر تبادل الاجهزه والاكواد
- ضبط غلق اضاءة الشاشة بعد ٣٠ دقيقة
- التأكد من شحن التابلت لمده خمس ساعات اثناء غلقه قبل الامتحان.

ويستأنف طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، الامتحانات التدريبية الإلكترونية من المنازل على الرغم من تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

حيث يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الامتحانات التدريبية في اللغة الاجنبية الأولى ومدته (ساعتان ونصف)  و الجغرافيا ومدته (ساعة ونصف).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي لا علاقة له بقرار تعطيل الدراسة الصادر في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت إمكانية الدخول على منصة الامتحان لطلاب أولى ثانوي من المنزل ولم تشترط تواجد الطلاب في المدرسة من الأساس، وبالتالي فلا يوجد أي قرار بتأجيل امتحانات أولى ثانوي التدريبية وستسير بشكل طبيعي وفقا للجدول السابق إعلانه.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي يمكن إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم: 01148970610 أو  الاتصال تليفونيا على الخط الساخن على رقم  19368

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تسجيل شكاوى والاستفسارات طلاب أولى ثانوي على الرابط التالي: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة لضبط تابلت طلاب المرحلة الثانوية استعدادا لـ الامتحانات الإلكترونية

بدء الامتحانات التدريبية لأولى ثانوي غدا على التابلت من 9 صباحا لـ 9 مساء .. إتاحة إمكانية حل الاسئلة من المدرسة أو المنزل .. وشوقي: لا داعي للغش لأن "مفيش درجات" وسنختبر قدرة الشبكات

قبل انطلاق امتحانات أولى ثانوي التدريبية.. رابط منصة الامتحان assessment ونصائح لتسهيل التعامل معها

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: أكثر 300 ألف طالب في أولى ثانوي على منصة الامتحان بدون مشاكل تقنية

خط ساخن وواتس اب لرصد أي استفسارات عن امتحانات أولى ثانوي التدريبية بوزارة التعليم

وزير التعليم: سوء الأحوال الجوية لن يعطل امتحانات أولى ثانوي التدريبية غدا

ترشيحاتنا

على أضواء الشموع.. أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز بمكان رومانسي.. شاهد

5 عناصر في جسم مريض كورونا تعجل وفاته.. وفائدة محتملة لها

مشهد مرعب.. زرافة تهاجم سياحا أثناء تجولهم في الغابة.. فيديو

طفل «ماما زمانها جاية» يروي تفاصيل مشاركته في الأغنية مع محمد فوزي

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوع

في ذكرى رحيل مها صبري.. قصة حياتها المأساوية بسبب زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

5 عناصر في جسم مريض كورونا تعجل وفاته.. وفائدة محتملة لها