هل يجوز إعطاء أقربائي من نذر نذرته لأهل الله ؟ .. أمين الفتوى يرد

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: المعروف أن أهل الله هم الفقراء، فان كان اعمامك وأخوالك واخوتك من الفقراء فيجوز أن تعطي لهم من النذر.

هل يجوز إخراج جزء من النذر للأقارب

؟..

سؤال أجاب عنه الدكتور

مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية

، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأوضح شلبي:قائلًا: ان من نذر نذرا لله فليحرص على تأديته لافتا الى انه يجوز تأجيله الى حين ان يتيسر الحال بشرط عدم التراجع عنه لقوله تعالى:" وليوفوا نذورهم" . وفي حالة عدم الاستطاعة فكفارته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.



وأضاف "عاشور"، انه لا يجوز لمن نذر بذبح ذبيحه فليطعمها كلها للفقراء ولا يبقي منها شيئا لبيته او أقاربه وإذا أخرج منها جزء للأقارب او اهل بيته فعليه ان يقيم ثمن هذا الجزء ويتصدق بثمنه للفقراء والمساكين . وذلك لأن النذر كله لله .





ما حكم من نسي نذره ؟.. سؤال ورد الى مستشار المفتي يقول صاحبه ( نذرت أكثر من مرة لله عز وجل أن أقوم بأعمال بر وخير، ولكن نسيت ما كنت أنوي فعله، فما الذي يجب عليَّ فعله؟).

وأضاف "عاشور"، أن الإنسان رفع عنه الخطأ والنسيان كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى أننا لم نكلف بما نسيانه ولكننا نكلف بما تذكرنها، ولكن لنأخذ بأقل ما قيل فإذا نذرت أكثر من مرة فانظر ماذا يغلب على ظني فلو كان النذر مرتين أو ثلاثة فأقول نذرت مرتين ولكنى عندما لا أذكر مرة أو اكثر لتكن هى مرة وأدى النذر الذى عليا لأنني نسيت.

وأشار الى أن النسيان حكمه لا يقع إثمه على الإنسان فى شريعتنا فيفعل ما تذكره وما يغلب على ظنه.

كفارة النذر لمن يعجز عن الوفاء به قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إننا لا نريد أن نلزم أنفسنا بالنذر، منوهًا بأن العلماء كرهوا النذر ابتداءً؛ لأنه اشتراط على الله كأن يقول مثلا "يارب لو الولد نجح هفعل كذا وكذا"، فهذا لا يجوز ولكن عليه بالدعاء لولده أفضل، ولكن إن نذر المؤمن لابد عليه أن يوفى.

وأضاف "عثمان"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ"فيسبوك"، أن عجز المؤمن على أن يوفى النذر فعليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.



