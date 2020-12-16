هل يجوز إعطاء أقربائي من نذر نذرته لأهل الله ؟ .. أمين الفتوى يرد

هل يجوز إعطاء اقربائي من نذر نذرته لأهل الله ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: المعروف أن أهل الله هم الفقراء، فان كان اعمامك وأخوالك واخوتك من الفقراء فيجوز أن تعطي لهم من النذر.
هل يجوز إخراج جزء من النذر للأقارب ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضاف "عاشور"، انه لا يجوز لمن نذر بذبح ذبيحه فليطعمها كلها للفقراء ولا يبقي منها شيئا لبيته او أقاربه وإذا أخرج منها جزء للأقارب او اهل بيته فعليه ان يقيم ثمن هذا الجزء ويتصدق بثمنه للفقراء والمساكين . وذلك لأن النذر كله لله .
وأوضح شلبي:قائلًا: ان من نذر نذرا لله فليحرص على تأديته لافتا الى انه يجوز تأجيله الى حين ان يتيسر الحال بشرط عدم التراجع عنه لقوله تعالى:" وليوفوا نذورهم" . وفي حالة عدم الاستطاعة فكفارته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
وأضاف "عاشور"، انه لا يجوز لمن نذر بذبح ذبيحه فليطعمها كلها للفقراء ولا يبقي منها شيئا لبيته او أقاربه وإذا أخرج منها جزء للأقارب او اهل بيته فعليه ان يقيم ثمن هذا الجزء ويتصدق بثمنه للفقراء والمساكين . وذلك لأن النذر كله لله .
ما حكم من نسي نذره ؟.. سؤال ورد الى مستشار المفتي يقول صاحبه ( نذرت أكثر من مرة لله عز وجل أن أقوم بأعمال بر وخير، ولكن نسيت ما كنت أنوي فعله، فما الذي يجب عليَّ فعله؟).
وأضاف "عاشور"، أن الإنسان رفع عنه الخطأ والنسيان كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى أننا لم نكلف بما نسيانه ولكننا نكلف بما تذكرنها، ولكن لنأخذ بأقل ما قيل فإذا نذرت أكثر من مرة فانظر ماذا يغلب على ظني فلو كان النذر مرتين أو ثلاثة فأقول نذرت مرتين ولكنى عندما لا أذكر مرة أو اكثر لتكن هى مرة وأدى النذر الذى عليا لأنني نسيت.
وأشار الى أن النسيان حكمه لا يقع إثمه على الإنسان فى شريعتنا فيفعل ما تذكره وما يغلب على ظنه.
كفارة النذر لمن يعجز عن الوفاء به
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إننا لا نريد أن نلزم أنفسنا بالنذر، منوهًا بأن العلماء كرهوا النذر ابتداءً؛ لأنه اشتراط على الله كأن يقول مثلا "يارب لو الولد نجح هفعل كذا وكذا"، فهذا لا يجوز ولكن عليه بالدعاء لولده أفضل، ولكن إن نذر المؤمن لابد عليه أن يوفى.
وأضاف "عثمان"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ"فيسبوك"، أن عجز المؤمن على أن يوفى النذر فعليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
هل يجوز إخراج النذر عن والديَّ إذا كانا متعسرين ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له منشور على قناة اليوتيوب.
وأجاب "وسام"، قائلًا: انهم أذا كانوا متعسرين وليس لديهم مال لاخراج النذر فيجوز ان تخرج عنهم النذر.
قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الوفاء بالنذر واجب طالما ان الشخص الذي نذر لديه الاستطاعة على ذلك .
وأضاف عويضة ردا على سؤال سيدة تقول: " أنها نذرت إذا حدث حمل ستذبح خروفا لله فلم أفعل على الفور ولكن حدث نزول للحمل فهل هذا جزاء عدم الوفاء بالنذر؟ " . قائلا: تأخير النذر لعدم الاستطاعة ليس له عقاب ، ولا علاقة بنزول الحمل بتأخير النذر فهذا قضاء الله ، ولكن عليكي بالوفاء بالنذر وقت الاستطاعة .
وأضاف عويضة ردا على سؤال سيدة تقول: " أنها نذرت إذا حدث حمل ستذبح خروفا لله فلم أفعل على الفور ولكن حدث نزول للحمل فهل هذا جزاء عدم الوفاء بالنذر؟ " . قائلا: تأخير النذر لعدم الاستطاعة ليس له عقاب ، ولا علاقة بنزول الحمل بتأخير النذر فهذا قضاء الله ، ولكن عليكي بالوفاء بالنذر وقت الاستطاعة .
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كفارة النذر
تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.
وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.
وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".
وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.
حكم من نذر ولم يستطع الوفاء به
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شئً لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال « نذرت بشئ ولم أستطيع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.
وأشار الشيخ عويضة عثمان، الى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا).
وتابع الشيخ عويضة عثمان،: إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .
هل يجوز توزيع جزء من ذبيحة النذر على الأقارب
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من نذر شيئًا لله يجب عليه أن يوفيه لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات فقال الله تعالى فى كتابه الكريم { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا }.
وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونة :- نذرت أن أذبح خروف فهل يصح توزيع جزء منه على الرقاب ؟"، أن من نذر أن يذبح خروف عليه أن يذبح خروف فعلى الناذر أن يوفي بما تلفظه، وتوزيع النذر يكون للفقراء فإن كان هناك أقارب فقراء نعطي لهم وإن لم يكن هناك أقارب فقراء فلا نعطيهم، لأن النذر يكون لله، فالنذر ليس كالأضحية والعقيقة نقسمها 3 أثلاث وتوزيعهم على الرقاب بل يجب ان يكون النذر للفقراء.