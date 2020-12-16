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توك شو

باسم رؤوف: أعشق جمع ملابس الشخصيات الخارقة وسياراتهم.. وفوجئت بلقب باتمان الشيخ زايد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
باتمان الشيخ زايد
باتمان الشيخ زايد
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فرح علاء الخولي
قال باسم رؤوف، الشهير بـ"باتمان" الشيخ زايد: إنه يهوى جمع ملابس الشخصيات الكارتونية للأبطال الخارقين وجامع للسيارات وأنه ينتظر أي طلب مساعدة من مستشفيات الأطفال والملاجئ للمساعدة، إلى جانب أن عمله يتعلق بالتجارة في السيارات، ويقوم باستيراد أنواع السيارات المختلفة وغير الموجود منها بشكل كبير عند تجار السيارات.

وتابع باسم رؤوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه عمل على تلك السيارة وعدل فيها، لتصبح شبيهة سيارة "باتمان" سواء من الداخل او الخارج، فقام بتزويد شاشات بها لتعرض معلومات عن الطريق وكاميرات تصور كل ما حدث داخل وخارج السيارة، لافتا الي انه تفاجئ بما حدث على السوشيال ميديا لانتشار فيديو خاص به بالسيارة، معقبا: "فجأة لقيت نفسي باتمان الشيخ زايد".

وشرح أن السيارة ليست سيارة بالمعنى الحرفي لأنها بثلاث عجلات، والدفع لجيها خلفي معتمد على العجلات الخلفية، وموتورها cc، 2400 موضحا انه في انتظار الملاجئ ودور الايتام ليسعد بها الأطفال ويقوموا بالتصوير مع السيارة، مشيرا إلى أن إسعاد الطفل أو إدخال البهجة على قلبه بأي شكل كان، هو واجب انساني ووطني أيضا.

وقد نشر محمد غنيم أحد رواد تويتر فيديو لحظة الحديث إلى مقلد بات مان، وعلق عليه بكتابة : "صاحب واجب والله"، وذلك بعدما حياه ليرد عليه بتحيته، كما نشر حساب آخر لـ ريهام علام على موقع فيس بوك فيديو لحظة محاولة اللحاق بسيارة بات مان من أجل الحديث معه.
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