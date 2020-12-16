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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية..صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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شمس يونس
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اللواء أ. ح/ محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوفد المرافق له  ،بحضور محمد عبد القادر خيرى  نائب محافظ الأقصر وممثلى قطاعات الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق .

 وأوضح محافظ الأقصر أن التوجيهات الرئاسية نحو التيسير والدعم الكامل للصناعة وتشغيل الشباب من خلال إتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعاتهم الصناعية في ظل مناخ جاذب للاستثمار لبدء فورا في الإنتاج.

وأضاف ألهم إن المجمع الجديد يعد بمثابة محور تنموي حيوي للمحافظة بجانب الأنشطة السياحية والزراعية والصناعية التي تتميز بها الأقصر بوصفها من أكبر المناطق الأثرية، مشددا على أنه تم مراعاة كافة الاشتراطات البيئية في الأنشطة المختارة والحفاظ على البيئة داخل المجمع الصناعي نظرا لطبيعة المحافظة كمقصد سياحي عالمي.

 
وكان قد تفقد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدات المجمع الصناعى الجديد والمدينة الصناعية بمنطقة البغدادى في جولة بحضورمحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية  والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت .

وأشاد الزلاط بمستوى الانشاءات والمرافق بالمجمع والتي اسست بمعايير عالمية وجاهزة للتشغيل  .
محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية..صور
محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية..صور
محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية..صور
محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية..صور
محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية..صور
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