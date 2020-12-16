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فن

كارمن بصيبص تشارك جمهورها صورة من كواليس "عروس بيروت"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
كارمن بصيبص
كارمن بصيبص
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ندى فكرى
نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها وذلك عبر  خاصيه الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت كارمن علي الصورة قائلة: "من وراء كواليس عروس بيروت".

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وترصد الحلقات الجديدة عروس بيروت جوانب مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة الحب المستمرة بين فارس (ظافر العابدين) وثريا (كارمن بصيبص)، مصورًا صراع الأخوة وتفاقمه، مع تحوّل الأخ غير الشقيق آدم (محمد الأحمد) إلى أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة، في ظل صراع بين فارس وخليل (جو طراد)، حيث يريد الأول تقليص دوره، بينما يبحث الثاني عن توسيع هذا الدور بسبب حقده على شقيقه الأكبر.


وفي سياق الحلقات، ستنكشف الكثير من المفاجآت لمعظم الشخصيات، وتتوسع دائرة قصص الحب في مقابل الحقد والكراهية والمؤامرات بين جدران القصر. كما تستعيد الست ليلى (تقلا شمعون) حب الشباب الذي عاشته مع عادل (رفيق علي أحمد)، لكن اكتشاف العائلة لهذا الأمر سيوقع سيدة القصر بالعديد من المشاكل، ويضطرها لمواجهة أبنائها.


يذكر أن الممثلة كارمن بصيبص أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "عروس بيروت"، مؤكدة أن بدايتها في التمثيل كانت من خلال شاشة MBC4، وحقق العمل الذي شاركت فيه يومها نجاحًا ملموسًا، معتبرة أن المسئولية اليوم باتت أكبر، لأن حجم العمل والشخصية التي تقدمها أكبر. 


كارمن بصيبص تشارك جمهورها صورة من كواليس "عروس بيروت"
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