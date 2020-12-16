ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس تكشف موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
تونس تكشف موقفها
تونس تكشف موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة" بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل.

وقال المشيشي في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة"، مضيفًا: "لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطرح هذه المسألة معه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأن واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب: اسرائيل والمغرب في طريقهما لتطبيع العلاقات

الرابع في 4 أشهر| ترامب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات

المغرب واسرائيل .. ما السر وراء صفقة التطبيع؟

إسرائيل تحتفل بـ "التطبيع السادس" في عيد الحانوكا .. بعد الاتفاق مع المغرب - نتنياهو: لطالما حلمت بهذا السلام .. جانتس: شراكة تاريخية ثرية

ترامب مهندس الصفقة.. اتفاق تاريخي بين المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات

ترشيحاتنا

بعد 150 عامًا من البحث.. العثور على بلاد «بنط» المفقودة بفضل القردة.. صور

عصام سالم: عبور الزمالك من أزمته في مصلحة الأهلي

بسبب أسوأ صداع على الكوكب.. شاب يحرم من عمله وقيادة السيارات

فيديو جديد لـ حمو بيكا يهاجم عمر كمال: طلعته على كتافي وبقى أناني

فيديو جراف.. قصة ياسمين ضحية التعدى الجماعي بـ ميت غمر

محمد كيلاني يصدم متابعيه بصورة مع كلب ضخم ومرعب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

5 عناصر في جسم مريض كورونا تعجل وفاته.. وفائدة محتملة لها