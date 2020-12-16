بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الدولي الساحلي والطريق الصحراوي، بعد نزح المياه من أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.





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وقد أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، عودة الدراسة اليوم الأربعاء في جميع المدارس بالمحافظة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية.





وضربت سيول الأمطار محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، في أغلب مناطق الإسكندرية، في ظل جو معتم، واختفاء الشمس.





وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية بشكل كبير، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سقوط الامطار، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياة في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وأبوقير، ومصطفى كامل والطريق الدولي الساحلي والصحراوي.





وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء.





وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.





وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس السيئ. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية في ذلك.





وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تخصيص ١٠ سيارات صرف صحي لتسهيل تصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان، خلال النوة الحالية، وذلك اثناء جولة المحافظ بمنطقة طوسون لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بها .





وأكد محافظ الإسكندرية أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة النقل لوضع حل دائم لعلاج تراكمات مياه الأمطار بمنطقة طوسون من خلال عداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة طوسون لتسهيل تصريف مياه الأمطار.





شارك في الجولة المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، و اللواء أمجد أنور مدير إدارة مرور الإسكندرية واللواء اشرف بهجت رئيس حي منتزه ثان.