ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الاربعاء حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، وذلك بعد يوم عاصف شهدته المدينة، إثر تعرضها لعاصفة من الأمطار الغزيرة أمس الثلاثاء.

 وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الدولي الساحلي والطريق الصحراوي، بعد نزح المياه من أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

اقرأ أيضا:



وقد أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، عودة الدراسة اليوم الأربعاء في جميع المدارس بالمحافظة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية.

 وضربت سيول الأمطار محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، في أغلب مناطق الإسكندرية، في ظل جو معتم، واختفاء الشمس.

وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية بشكل كبير، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سقوط الامطار، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياة في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وأبوقير، ومصطفى كامل والطريق الدولي الساحلي والصحراوي.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. ويستثنى من ذلك، القيادات  وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس السيئ. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية في ذلك.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تخصيص ١٠ سيارات صرف صحي لتسهيل تصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان، خلال النوة الحالية، وذلك اثناء جولة المحافظ بمنطقة طوسون لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بها .

وأكد محافظ الإسكندرية أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة النقل لوضع حل دائم لعلاج تراكمات مياه الأمطار بمنطقة طوسون من خلال عداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة طوسون لتسهيل تصريف مياه الأمطار.

شارك في الجولة المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، و اللواء أمجد أنور مدير إدارة مرور الإسكندرية واللواء اشرف بهجت رئيس حي منتزه ثان.


بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور
بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور
بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور
بعد طقس سيئ وأمطار غزيرة.. استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية يشرف على عمليات شفط المياه من شوارع المحافظة.. شاهد

أمطار غزيرة بالإسكندرية.. إصابة 4 مواطنين في انهيار شادر تقديم طلبات التصالح

محافظ الإسكندرية يتفقد الميادين والأنفاق لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار

بعد يوم عاصف..استقرار بالأحوال الجوية في الإسكندرية .. شاهد

بعد يومين عاصفين .. استقرار حالة الطقس نسبيا في الإسكندرية

الإسكندرية على موعد مع نوة قاسم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة .. الأزهر يحددها

هل يجوز شراء لحم من الجزار وتوزيعها على الفقراء بدلا من العقيقة ؟ .. دار الإفتاء تجيب

أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها ؟ شاهد رد الإفتاء

أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور