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أخبار العالم

وسط استعداد حزب الله للحرب.. انتهاك إسرائيلي للمياه الإقليمية لـ لبنان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
انتهاك إسرائيلي للمياه
انتهاك إسرائيلي للمياه الإقليمية لـ لبنان
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شيماء مصطفى
أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، عن خرق زورق حربي تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد. 

وقالت قيادة الجيش إن زورقًا حربيًا تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية للبلاد مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة 4 دقائق. 

وأضافت القيادة في بيان، أنه يتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. 

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت منذ أسبوعين، عن انتهاك زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على 3 مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترًا. 

يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لضربات قادمة من حزب الله اللبناني تشعل نيران الحرب في المنطقة. 

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتلقي 4000 صارخ يوميًا من حزب الله، مؤكدًا أن قدرته على إطلاق نيران أرض - أرض أكبر من قدرة 95% من جيوش العالم، ويستطيع إطلاق 4000 مقذوف في اليوم. 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى قدرة حزب الله العسكرية في الحرب مقبلة، مؤكدةً أنه بإمكانه إطلاق ما يصل إلى 4000 صاروخ في اليوم، مقارنةً بإجمالي أقل من 4000 صاروخ تم إطلاقها خلال حرب يوليو 2006. 
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