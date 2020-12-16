عبد الرازق يهنئ رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت بمناسبة إعادة انتخابه

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهاني لمرزوق على الغانم في برقية أرسلها له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة.





مؤكدا له أن ذلك يعبر عن ثقة نواب المجلس في قدرتكم على تحمل تلك المسئولية الوطنية و مواصلة العطاء اللامحدود لتحقيق كل ما هو في صالح شعب الكويت الشقيق.





كما أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم التعاون الفاعل في كافة المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتى لصالح البلدين الشقيقين.





داعيًا الله عز وجل لدولة الكويت قيادة وشعبأ بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء والاستقرار.