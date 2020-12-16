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اقتصاد

14 يناير.. انطلاق معرض ملابس الأطفال لتجارة الجملة بالإسكندرية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينطلق  معرض متخصص في ملابس الأطفال خلال الفترة من 14 الي 17 من يناير 2021 وذلك بالإسكندرية ويتضمن المعرض المتخصص في تجارة الجملة كافة ملابس الأطفال من سن يوم حتي 16 عاما ويشمل موديلات جديدة تناسب كافة الأذواق لصيف عام 2021. 

وقال محمد السقيلي عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية  إن المعرض يقتصر في البيع علي تجارة الجملة فقط بمنتجات مصرية 100% وبجودة عالية مصنوعة من القطن الخالص.

وأكد" السقيلي" أن هذا المعرض يتم تنظيمه مرتين في العام صيفا وشتاءً بالإسكندرية وهناك مقترح بخطة يتم دراستها حاليا بان يتم تنظيمه بالقاهرة في المرحلة القادمة إلا أننا لم نستقر علي هذا حاليًا وفور الانتهاء من الدراسة والاستقرار علي مكان التنظيم سيتم اعلان ذلك خاصة انه سيكون من خلال تجمع وتكتل لعدة مصانع متخصصة في ملابس الأطفال.

ودعا "السقيلي" تجار الجملة بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذا المعرض لتنشيط مبيعاتهم بمنتجات ذات جودة عالية وسعر مناسب يجعل المستهلك لدية رغبة في الشراء وبالتالي تزيد معدلات الاقبال علي الشراء، ومن هنا يكون تنشيط المبيعات الذي يفيد الصانع والتاجر ويشجع الصناعة المصرية مما يضمن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتشجيع المنتج المحلي وتحريك المبيعات بالسوق دعما للاقتصاد القومي.
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