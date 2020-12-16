الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب يوجه رسالة لرجائي عطية

أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس، عن دعمه هو ومجموعة كبيرة من محامي الأردن لنقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية.

وأضاف «خريس» خلال خطاب له لرئيس الاتحاد: «بوركت جهودك الطيبة الصحيحة المنسجمة مع المعاني والمبادئ والقيم والمثل العليا ومصلحة الوطن والمواطن العربي».

وجاء نص الخطاب كالآتي: بعناية عالية واهتمام كبير تابعنا ما حصل في اتحاد المحامين العرب من تصرفات عدوانية على اتحاد المحامين العرب عموما وعلى شخصكم الكريم خصوصا بمنعك من دخول مقر الاتحاد، حقا فهو عدوان صارخ غير مسبوق بتاريخ الاتحاد منذ سنة 1944 ونحن هنا في الأردن نعتبر ذلك ممنهجا للانقضاض على رسالة الاتحاد العربية حيث أنه هو المنظمة الشعبية العربية الوحيدة التي تمثل مفهوم الوحدة العربية شكلا ومنظوما، وكما نعتقد أن من يقف خلف الذين مارسوا عدوانهم ما هم إلا أدوات لأعداء الأمة العربية عموما وأعداء الشقيقة الكبرى (مصر أم الدنيا).

وتابع خريس فى الخطاب:معالي النقيب المحترم بكل احترام وتقدير باسمي وباسم مجموعة كبيرة من محامين مؤمنين بالوحدة العربية والعمل العربي المشترك، نعلن تمسكنا بهوية اتحاد المحامين العربية، ونعلن دعمنا معك بشخصك وصفتك النقابية نقيبا عتيدا لمحامين مصر ورئيسا لاتحاد المحامين العرب، وبوركت جهودك الطيبة الصحيحة المنسجمة مع المعاني والمبادئ والقيم والمثل العليا ومصلحة الوطن والمواطن العربي والله من وراء القصد.