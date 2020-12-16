إصابات كورونا حول العالم تقترب من 73.5 مليون حالة

أظهرت أحدث بيانات على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم اقترب من 73.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.





وأشارت البيانات المتوفرة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونًا و475 ألف حالة.





كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفًا.





وأشارت منصة "وورلد ميترز" المتخصصة في الإحصائيات أن عدد المتعافين من الفيروس حول العالم اقترب من تسجيل 52 مليون شخصا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.



