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شركة المياه تكشف ما حدث الساعة السابعة اليوم وعلاقته بالمدارس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
عمليات شفط المياه
عمليات شفط المياه
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فرح علاء الخولي
قال وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن سقوط الامطار كان مثل ما توقعته هيئة الأرصاد تماما فبدأت منذ الساعات الأولى للصباح مع الفجر، واستمرت من 10 إلى 15 دقيقة، لافتا إلى أنه لم يحدث خلل في البنية التحتية للشوارع ولم تتأثر بتلك الأمطار، موضحا أن عربات شفط المياه كانت متواجدة في كل الشوارع الرئيسية والميادين وقامت بسحب كل تجمعات المياه.
   
وتابع المتحدث باسم مياه الشرب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه في تمام الساعة 7 وتلت تقريبا تم السيطرة على المياه التي سببتها الأمطار وعودة الحركة المرورية بسلاسة ويسر في كافة الشوارع تقريبا، مشيرا الي ان قرار توقف المدارس اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة كان صائبا ويسر على كاسحات المياه عملية الشفط دول عرقلة من أي نوع.

وأكد أن وجود كل المعدات والمسؤولين في الشوارع لمتابعة الطقس والتحرك على الفور في حالة أي نوع من هطول الأمطار، منوها أن الأرصاد متوقعة ومحذرة من سقوط امطار اليوم مرة أخرى في منتصف اليوم على مناطق متفرقة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم، الأربعاء، هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من القاهرة، وبالفعل بدأت فجر اليوم على العديد من مناطق القاهرة.


وأضافت أن هناك مناطق شهدت أمطارا بالفعل، ومناطق أخرى لم تشهد بعد، ولكن على مدار اليوم من المتوقع أن نشهد أمطار خلال الساعات القادمة.

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