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تعليم

عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول شفويا للطلاب ذوي القدرات الخاصة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم حضوريا في مقر الكلية، بجانب المنصات الالكترونية الخاصة بالامتحانات والتي أطلقتها الجامعة مثل منصة (بلاك بورد) مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الأيام المقررة لإجراء الامتحانات بمقر الكلية ، كما أن هناك العديد من الامتحانات التي ستتم في المعامل الخاصة بالكلية.

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وأضاف "كامل" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية ستسهل على الطلاب ذوي القدرات الخاصة عملية إجراء الاختبارات الخاصة بهم ، حيث تقوم الكلية بإجراء الاختبارات الخاصة بهم شفويا ، منعا لانتظارهم والاطالة عليهم في الكلية مراعاة لهم وتسهيلا عليهم اجراء الامتحانات.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات ومنع التجمعات والتكدسات بين الطلاب في القاعات والمعامل وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية بدون كمامة ، وبالنسبة لانتخابات اتحاد الطلاب ، أوضح أن الكلية تلتزم بالأجندة التي وضعتها الجامعة .

وكانت جامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم الاعلان عن الكشوف النهائية اليوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالي، حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور، وذلك في نهاية عام 2017 (بعد عشر سنوات من أخر لائحة)، مشيرا إلى أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.
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