إليسا تهنئ الشعب البحريني باليوم الوطني

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، باليوم الوطني للشعب البحريني وذلك عبر حاسبها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وقالت إليسا فى تغريدة لها: "أصدق التمنيات للشعب البحريني لمناسبة اليوم الوطني، وكل الأمل بمزيد من التقدم والاستقرار لهذا البلد العزيز. كل عام وأنتم بخير





وكانت قد هاجمت الفنانة إليسا حكومة لبنان بعد اغتيال العقيد منير أبو رجيلي.





وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضحية جديدة من ضحايا الإجرام بلبنان العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي. يبدو معو معلومات خايفين منن "مجموعات الأمونيوم" بلبنان وقرروا تصفية كل مين عندو حقيقة. مش حاضرينو هالفيلم نفسو بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري؟".









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