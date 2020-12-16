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فن

بعد إعلان برومو أغنية عمرو دياب الجديدة.. أيمن بهجت قمر يطلب من جمهوره الدعاء له

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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مريم عزت
طالب الشاعر أيمن بهجت قمر ، جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات " تويتر " . 

وغرد قائلا " يارب جايز فيه واحد من وسط الاف دعوته مستجابه .. اديني يارب على قد نيتي وأفعالي.. لو خير اكرمني ولو شر احرمني " 

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والجدير بالذكر أن آخر اعماله ،  أغنية الفنان عمرو دياب  الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة .

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ". وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي "أهي أهي"، "أماكن السهر"، "الجو جميل".

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".
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