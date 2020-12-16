ميناء الإسكندرية: خروج 120 حاوية عبر السكة الحديد من الدخيلة إلى العين السخنة

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية إنه قد خرج من ميناء الدخيلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاثة قطارات علي متنهم 120 حاوية من ميناء الدخيلة متجهين إلى العين السخنة.





يأتي هذا في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم دور نقل البضائع المحواه بالسكة الحديد من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية.





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وأضاف شاهين أن الميناء مستمر في تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي، وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد، مشيرا إلى أن السيد الفريق وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.









وأوضح شاهين أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد في تخفيف العبء علي الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود ، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.





من جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن الثلاثة قطارات تحمل عدد ١٢٠ حاويه بواقع ٤٠ حاويه لكل قطار ، وهذه البضائع عبارة عن خامات إنتاج واردة من بولندا لأحد المصانع بالعين السخنة.





وقد ذكرت هيئة ميناء الإسكندرية إن الحركة الطبيعية للعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة استمرت امس الثلاثاء، رغم التقلبات الجوية حيث وصلت 4 سفن، وتجري أعمال شحن وتفريغ علي 34 سفينة، وتم دخول وخروج 10133 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن اندلاع الحريق أمس بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن روما) ، والتحقيقات الجارية لم يؤثرا علي سير العمل بالميناء مؤكدًا علي أن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء تتم بشكل طبيعي .











