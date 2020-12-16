ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالرياضة والتهوية الجيدة.. تعرف على طرق الوقاية مع الموجة الثانية لكورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن فيروس كورونا استغرق الكثير من الوقت، ناصحة باتباع المواطنين نفس الإجراءات الاحترازية التى كانت تتم خلال الموجة الأولى من كورونا.

وأضافت " سامية" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال الموجة الثانية من كورونا يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، خاصة بفصل الشتاء، موضحة أنه عندما يكون هناك عدد كبير فى مكان مغلق يجب تهويته جيدا وفتح النوافذ، حتى لا ينتشر الفيروس بسرعة.

وتابعت أن سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة هى بقاء عدد كبير من الناس فى مكان مغلق، ومنها تجمعات العمل والمدارس والجامعات وغيرها.

وأكدت أن فيروس كورونا يعتبر فيروس ضعيف يتم القضاء عليه من خلال الماء والصابون فقط، بالإضافة إلى الكحول كبديل للماء، وارتداء الكمامات سواء الكمامة الطبية أو القماشية.

وأشارت إلى أن الكمامة يجب غسلها وتطهيرها بعد الاستخدام يوميا عن طريق وضع مطهر داخل المياه و كلور مخفف، مضيفة إلى أن الرياضة مهمة جدا للوقاية من كورونا، حتى فى المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مع عودة المدارس نصائح لمواجهة ذعر كورونا

أقنعة KN95 ليست فعالة مثل أقنعة N95 لهذا السبب.. الكمامة ضرورية لتخطي الموجة الثانية لكورونا.. ومضاعفات خطيرة تصيب المتعافين

مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا .. كيف تعقّم سيارتك؟

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟.. شاهد هانى الناظر يجيب

استشاري صحة مهنية تكشف خطورة الموجة الثانية.. وطرق التعامل معها في العمل

ترشيحاتنا

نجل الفنان سامى مغاورى يعلن إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

أخبار الفن| طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة حمو بيكا وعمر كمال.. ظهور جديد لـ فيفي عبده بعد شائعة وفاتها

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

في ذكرى رحيل صلاح نظمي.. قصة مقاضاته لـ عبدالحليم حافظ

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن حسين الشحات

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور