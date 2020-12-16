بالرياضة والتهوية الجيدة.. تعرف على طرق الوقاية مع الموجة الثانية لكورونا

قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن فيروس كورونا استغرق الكثير من الوقت، ناصحة باتباع المواطنين نفس الإجراءات الاحترازية التى كانت تتم خلال الموجة الأولى من كورونا.





وأضافت " سامية" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال الموجة الثانية من كورونا يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، خاصة بفصل الشتاء، موضحة أنه عندما يكون هناك عدد كبير فى مكان مغلق يجب تهويته جيدا وفتح النوافذ، حتى لا ينتشر الفيروس بسرعة.





وتابعت أن سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة هى بقاء عدد كبير من الناس فى مكان مغلق، ومنها تجمعات العمل والمدارس والجامعات وغيرها.





وأكدت أن فيروس كورونا يعتبر فيروس ضعيف يتم القضاء عليه من خلال الماء والصابون فقط، بالإضافة إلى الكحول كبديل للماء، وارتداء الكمامات سواء الكمامة الطبية أو القماشية.





وأشارت إلى أن الكمامة يجب غسلها وتطهيرها بعد الاستخدام يوميا عن طريق وضع مطهر داخل المياه و كلور مخفف، مضيفة إلى أن الرياضة مهمة جدا للوقاية من كورونا، حتى فى المنزل.