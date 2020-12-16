الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي فور وصوله.





واستقبل الرئيس السيسي ، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط انتظام كامل للخدمات المرورية والأمنية بمحيط صالة رئاسة الجمهورية بالمطار.





تأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي إلي القاهرة، في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك .







