شطة في رسالة إلى قناتي الأهلي والزمالك: كرة القدم للمتعة وليس التعصب

طالب عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الأهلي، قناتي الأهلي والزمالك بوضع ميثاق شرف من أجل المساهمة في إعلاء مبادرة نبذ التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية.





قال شطة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مطلوب ميثاق شرف والتدخل في كيفية نهج إعلام متوازن بين قناتي الأهلي والزمالك باعتبار أن لهما دور كبير في توعية الجماهير.





ووجه شطة نصيحة إلى قناتي الأهلي والزمالك وقال: كرة القدم ليست من أجل التعصب بل من أجل المتعة.





أشار شطة إلى وجوبية أن يكون هناك زيارات بين مسؤولي الأهلي والزمالك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.





وطالب عبدالمنعم حسين المسؤولين بضرورة رصد العناصر التي تشجع على كراهية النادي الأهلي وكذلك جميع الأندية الأخرى في الدوري الممتاز.





قال شطة لـ "صدى البلد": بعض الأصوات من الجماهير التي تصدر منها تصرفات خارجة عن النص وتحض على كراهية النادي الأهلي وغيره من الأندية على المستوى المحلي أتمنى رصدهم والتصدي لهم، بل وتوعيتهم والتوجيه إلى تقويمهم بالشكل المناسب.





وشدد شطة على ضرورة ألا يكون هناك أسلوب التحفيل أو نوع من المعايرة ولابد على الإعلام أن يكون له دور ولا يكون هناك نوع من الاستفزازية بين جماهير الناديين.





وعلق شطة على تصريحات أحمد مصطفى نجم نادى الزمالك وعضو لجنة حكماء القلعة البيضاء الحالي بشأن علاقة قطبي الكرة المصرية على مدار التاريخ، قائلا: أنا بقول لـ أحمد مصطفى الأهلى والزمالك مش ولاد عم إحنا إخوات وطالعين من بطن واحدة هى الكرة المصرية.





ولفت مدير أكاديميات النادى الأهلي إلى أن مجلس إدارة النادى الاهلي دعا نظيره في الزمالك مؤخرا لحضور احتفالية القلعة الحمراء بالتتويج بلقب دورى ابطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.





وحقق المارد الأحمر الفوز بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على غريمه التقليدى نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا ليتوج باللقب القاري للمرة التاسعة فى تاريخه.





كان أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في نادى الزمالك أكد أن فريق الكرة لن يتعرض لأي نوع من أنواع عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، وأضاف أحمد مصطفي أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لتوفير كل التزامات الفريق الأول، وتنفيذ طلبات الجهاز الفني واللاعبين لضمان عدم تأثر الفريق بالتغييرات الإدارية في النادى.





كما أكد أحمد مصطفى أنه تحدث مع اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر وأكد لهم انهم من أفضل الأجيال الكروية التي جاءت في تاريخ الزمالك، وعليهم التركيز لتعويض ما فات، مشددًا علي أن اللاعبين يمتلكون إصرارا وعزيمة لاستكمال مسيرة الانتصارات وتعويض دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





وعن العلاقة بين الأهلي والزمالك أكد أحمد مصطفي أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لعودة العلاقات الطيبة مع الأهلي ومع كل الأندية، مضيفًا أنه علي مدار التاريخ فإن لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء داخل وخارج الملعب، كما أن الجمهورين كانوا يحضرون مباريات القمة معًا دون فواصل بينهما، مختتمًا تصريحاته بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقات الطيبة مع المارد الأحمر واصفًا النادي الأهلي بـ"ابن عمنا".



