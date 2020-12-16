القوى العاملة بالشرقية تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج التدريب المهني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياه كريمة.

وفي هذا الإطار أعلن المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج التدريب المهني" التدريب التحويلي لعام 2021 " للشباب والفتيات بمراكز التدريب التابعة للمديرية ( مركز التدريب المهني بالنحال - مركز التدريب المهني بالصيادين - مركز التكوين المهني بمشتول السوق - ورشة التفصيل والحياكة بأولاد صقر ) بأقسام صيانة المحمول للذكور والاناث والتفصيل والحياكة والآركت للإناث فقط والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 3 مارس 2021 ولمدة شهرين متتاليين يوميًا ماعدا يومي الجمعة والسبت من التاسعة صباحًا وحتي الواحدة ظهرًا مشيرًا إلي أن هناك عدد من المزايا يحصل عيلها المتدرب كالتالي:

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اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين.

يمنح المتدرب بدل انتقال "10"جنيهات عن كل يوم تدريب خلال فترة البرنامج التدريبي تصرف شهريا

التأمين على المتدرب ضد الإصابة خلال مدة التدريب.

يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية بعد اجتياز الاختبار (العملي والنظري)

يصرف للمتدرب معطف لارتدائه أثناء التدريب.

تقوم المديرية بمعاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.

أوضح وكيل وزارة القوي العاملة ان الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم للالتحاق ببرامج التدريب المهني كالتالي:

· صورة الرقم القومي.

· صورة المؤهل الدراسي.

· صورة الموقف من التجنيد (للذكور).

· صورة من شهادة الخدمة العامة (للإناث).

· اجتياز الكشف الطبي واختبارات التوجيه المهني.

يذكر أنه تقرر استلام طلبات الالتحاق ببرامج التدريب المهني (التدريب التحويلي لعام 2021) بمركز التدريب المهني بالنحال وعنوانه (بجوار سنترال شرق الزقازيق - خلف الصالة المغطاة-قسم النحال - الزقازيق) ومركز التدريب المهني بالصيادين وعنوانه (بجوار الحملة الميكانيكية - قسم الصيادين - الزقازيق) أو بأقرب مكتب تشغيل لمحل إقامة المتدرب.