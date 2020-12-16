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سالى حسنى تتحدى المرض وتقطع 140 كيلو مترا بدراجة لتصل إلى قمة الجلالة.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
سالى حسنى
سالى حسنى
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هاجر إبراهيم
عرضت القناة  "الأولى" تقريرا بعنوان، سالى حسنى.. تتحدى المرض وتقطع 140 كيلو متر بدراجة لتصل إلى قمة الجلالة.

ووفقا للتقرير، قالت سالى حسنى، إن مسابقة الجلالة تقام كل عام فى مصر، موضحة أن معظم من يقوم بركوب الدراجات فى مصر يروا أنها مسابقة صعبة وتحدى لهم، حيث كان إشتراكها فى المسابقة شئ بعيد المنال عنها، و يعتبر حلم لها فى قطع 40 كيلو متر لتسلق الجبل كله من 140 كيلو متر.

وأكدت أنها بالإصرار والعزيمة والتدريب والمساندة من الجميع  له استطاعت الفوز فى المسابقة، متابعا أن أى تحدى يحتاج إلى التمرين والاستمرارية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من المرض أكملت حياتها وتحدت ما تفعله، مضيفة  أن النجاح دائما ما يأتى بنجاح أخر، حيث أنها تعتبر رؤيتها للحياه، كما أنها بدأت بركوب الدراجات منذ أربع سنوات فقط.
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