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فن

شبيهة ميرنا المهندس تكشف لـ صدى البلد عن تعرضها للتنمر لسبب غريب.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
شبيهة ميرنا المهندس
شبيهة ميرنا المهندس
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رنا اشرف
قالت ندى أكرم شبيهة الفنانة ميرنا المهندس، إنها تتعرض لكثير من التنمر بسبب مظهر شعرها الكيرلى.


وأضافت شبيهة ميرنا المهندس، في تصريحات لصدى البلد قائلة، إنها خلقة ربنا وليس لها دخل بها ولا تتعمد عمل شعرها كيرلى لأنه بهذه الطبيعة منذ ولادتها.


وأوضحت أنها كانت تتضايق بسبب التنمر وإذا أرادت فرد شعرها لقامت بفرده ولكنها بعد تفكير أدركت أن هذا الشكل الذى خلقها به الله فلما تقوم بتغييره!. 


وقالت إنها تمتلك براند خاصا بها منذ ١٠ سنوات لعرض أفكارها فى الملابس بجانب أنها فنانة وسيناريست كتبت العديد من الورش ولكنها أعمال بسيطة، بالإضافة إلى أنها مثلت فيلما قصيرا بعنوان" توكتوك" وأن كل ماتعمل به قامت بدراسته عن طريق الورش والكورسات.

وعن الشبه الكبير بينها وبين الراحلة ميرنا المهندس، تقول إنها تفاجأت بالتريند بعد عودتها من المهرجان وهى ترى أن ميرنا أجمل منها بكثير ولكن ما يجعلها سعيدة أن الناس تذكرت ميرنا وترحموا عليها وتقوم هى بالترحم عليها فى كل مرة تقرأ فيها تعليقات رواد السوشيال ميديا.

وأوضحت أن التريند لم يضايقها ولكن أسعدها لتذكر الناس لميرنا ولكن الذى يضايقها ظن الناس أنها تشهر نفسها عن طريق التريند وأنها السبب به و تؤكد أن لها الاستايل الخاص بها فشعرها كيرلى وهذا طبيعته منذ ولادته ولا تتشبه بأحد وصورها موجودة على الانستجرام بهذا الشكل فهى تظهر فى كل المهرجانات السينمائية بهذا الشكل وتعجبت أن يشبهها الناس بميرنا فى هذا المهرجان.

وكشفت عن صداقاتها بالوسط الفنى وأقربهم هم أحمد السعدنى وكريم فهمى وهشام ماجد وشيكو وأسماء جلال وإيمان العاصى، مشيرة إلى أنها ارتدت فساتين من مصممي أزياء مشهورين مثل رفيق زكى وسامو هجرس و يوجد مصممين آخرين رفضوا أن تلبس من تصاميمهم لأنها مصممة أزياء مثلهم.

واختتمت أنها مضت على عقد فيلم جديد قبل شهرتها عن طريق التريند والفيلم برفقة جميلة عوض وأحمد حاتم وتحلم بالعمل مع كريم عبد العزيز  والمخرج مروان حامد.
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