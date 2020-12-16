ترك الملكية من أجل المسلسلات.. الأمير هاري يسير على خطى ميجان

أعلنت شركة Spotify أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل سيطلقان مسلسل صوتي خاص بهما في العام الجديد.





ففقد أبرم الثنائي صفقة حصرية مع موقع البث المباشر Spotify ، ، ومن المفترض أن يصدر الاميران الملكيان حلقة خاصة بعيد الميلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ولم يعلنا بعد عما سيناقشان حوله ، لكن يُعتقد أن المسلسل الصوتي لـ هاري سيركز على القضايا المخضرمة وميجان على المساواة بين الجنسين.





أكد هاري وميجان أنهم ينتقلان إلى عالم الترفيه، وذلك بعد أن أنشأا شركة إنتاج صوتي خاصة بهما تسمى Archewell Audio.





قال دوق ودوقة ساسكس في بيان مشترك: "ما نحبه في الـ تدوين الصوتي هو أنه يذكرنا جميعًا بأخذ لحظة والاستماع حقًا والتواصل مع بعضنا البعض دون تشتيت الانتباه.





مع تحديات عام 2020 ، لم يكن هناك وقت أكثر أهمية للقيام بذلك ، لأنه عندما نسمع بعضنا البعض ، ونسمع قصص بعضنا البعض ، يتم تذكيرنا بمدى ترابطنا جميعًا.





في بدء Archewell Audio ، يسير الزوجان على خطى مماثلة لتلك التي قام بها أوباما الذين أطلقوا هذا العام High Ground ، حيث وقعوا صفقة مع Spotify.





منذ ترك الواجبات الملكية في بداية عام 2020 ، شرع هاري وميجان في الحصول على الاستقلال المالي.





تم الإعلان عن أول صفقة مالية كبيرة لهم في سبتمبر عندما وقعوا صفقة إنتاج متعددة السنوات مع Netflix.



