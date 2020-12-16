الأسباب وعوامل الخطر للإصابة بفيروس C

يصاب الناس بالفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، من خلال ملامسة الدم للدم الملوث. لكي يحدث الانتقال، يجب أن يدخل الدم المحتوي على HCV إلى جسم الشخص غير المصاب بالـ HCV.

يمكن أن تحمل بقعة من الدم ، غير مرئية للعين المجردة ، مئات جزيئات فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. ليس من السهل قتل الفيروس.

يقدم مركز السيطرة على الأمراض ( CDC) المشورة بشأن تنظيف المحاقن"السرنجات" إذا لم يكن من الممكن استخدام محاقن نظيفة ومعقمة. على الرغم من أن المبيض" الكلور" قد يقتل فيروس التهاب الكبد الوبائي في الحقن ، إلا أنه قد لا يكون له نفس التأثير على المعدات الأخرى. قد يؤدي الغلي والحرق واستخدام الكحول أو البيروكسيد أو سوائل التنظيف الشائعة الأخرى لغسيل المعدات إلى تقليل كمية فيروس التهاب الكبد الوبائي ، ولكنه قد لا يمنع الشخص من الإصابة بالعدوى.

من الخطورة للغاية حقن المُبيض أو المطهر أو أي منتجات تنظيف أخرى ، لذا تأكد من شطف المحقنة جيدًا. لا تستخدم المبيض أبدًا لتنظيف المعدات إلا في حالة عدم توفر محاقن ومعدات جديدة معقمة.

لا يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس عن طريق الاتصال العرضي أو التنفس أو التقبيل أو مشاركة الطعام. لا يوجد دليل على أن لدغات البعوض يمكن أن تنقل الفيروس.

و CDC الإبلاغ عن عوامل الخطر التالية لتطوير التهاب الكبد C:

استخدام الأدوية القابلة للحقن ، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا حاليًا في الولايات المتحدة.

تلقي عمليات نقل أو زرع أعضاء قبل عام 1992 ، أي قبل أن يصبح فحص الدم متاحًا.

التعرض لعصا الإبرة ، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية.

أن تكون مولودًا لأم مصابة بالتهاب الكبد سي.



على الرغم من أن الخطر منخفض ، يمكن للأشخاص أيضًا الإصابة بالتهاب الكبد C من خلال:

الاتصال الجنسي دون حماية.

مشاركة العناصر التي يمكن أن تلامس الدم ، مثل فرش الأسنان أو شفرات الحلاقة.

الحقن

الوشم غير المنظم.

يمكن للأشخاص المعرضين للخطر بسبب هذه العوامل إجراء فحص لاستبعاد التهاب الكبد الفيروسي.

التشخيص والاختبارات الالتهاب الكبد الوبائي سي.

يمكن للأطباء تشخيص التهاب الكبد سي باستخدام اختبارات الدم:

أولًا ، سيقوم الطبيب بإجراء فحص دم بسيط للبحث عن الأجسام المضادة لالتهاب الكبد سي في الدم. يعني الاختبار الإيجابي أن الشخص قد تعرض للفيروس ، ولكن لا يثبت بالضرورة استمرار العدوى.

إذا كان اختبار الأجسام المضادة إيجابيًا ، فقد يخضع الشخص لاختبار دم ثانٍ يسمى اختبار التهاب الكبد الوبائي سي آر إن إيه. سيؤدي هذا إلى التحقق مما إذا كان الفيروس لا يزال موجودًا في الدم.

يمكن أن يحدد اختبار الدم الثالث - المسمى اختبار النمط الجيني - نوع فيروس التهاب الكبد C الموجود ، حيث يوجد ستة أنواع على الأقل.

إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب الكبد C لفترة طويلة ، فقد يوصي الطبيب بإجراء مزيد من الاختبارات للبحث عن تلف الكبد ، وقياس شدة أي ضرر موجود ، واستبعاد الأسباب الأخرى للضرر.

تتضمن هذه الاختبارات عادةً اختبارات الدم والمسح بالموجات فوق الصوتية. يستخدم الأطباء فقط خزعة الكبد - والتي تتضمن أخذ عينة صغيرة من أنسجة الكبد - عندما لا توفر الاختبارات الأخرى معلومات كافية.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.