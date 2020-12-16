1,6 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع كهرباء قنا

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع قنا التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (901 ألف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونية 2020 مبلغ 1,6 مليار جنيه بالتفاصيل التالية:





تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء قنا والممولة بقرض من الـــــــــــــدولة لتطويـــــــــــــــــــــر الشـبـكات خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونية 2020 بتكلفة وقدرها 615 مليون جنيه.





كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونية 2020 قيمة تبلغ حوالى 177 مليون جنيه.





وحول خطة إحلال الهوائيات الي كابلات أرضية فقد تم إحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونية 2020م بعدد 78 عملية بإجمالي اطوال كابلات 39.861 كم بلغ قيمة 42 مليون جنيه.

وحول المشروعات (المنفذة للغير) قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بتكلفة بلغت حوالى 766 مليون جنيه.





وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد (12) قرية فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.





وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونية 2020 بالكميات الآتية:

- موزعات الجهد المتوسط من 25 موزع لتصبح 41 بنسبة زيادة 64%

- خطوط هوائية جهد متوسط من 3176 كم لتصبح 3358 بنسبة زيادة 6%

- كابلات جـهد مـتـوســـط من 1755 كم لتصبح 2703 بنسبة زيادة 54%

- مـحولات توزيـع من 5887 محول لتصبح 6891 محول بنسبة زيادة 17%



وسعات محولات من 1291 م.ف.أ. لتصبح 1699 م.ف.أ. بنسبة زيادة 32%

- خطوط هوائية جهد منخفض من 7558 كم لتصبح 7985 بنسبة زيادة 7%

- كابلات جهد منـخفض من 400 كم لتصبح 700 بنسبة زيادة 75%





وسعيًا لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بالتطوير في مجال خدمة العملاء:

• تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة.

• تم الانتهاء من تطوير مدني لعدد (10) وتطوير نظم وبرامج لعدد (11) مركز خدمة عملاء من إجمالي عدد (12) مركزا.

• تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

• تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

• توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.





وسعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين حيث تم تنفيذ الاتي: -

• إنشاء موزعات جديدة في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

• إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

• إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

• تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

• تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

• إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.





كما أكد ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.