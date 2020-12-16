فتاوى تشفي الصدور.. حكم الصلاة بالمانيكير والخروج به.. هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها.. هل تقبل توبة من ارتكب الكبائر؟ وهل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بدلا من العقيقة؟

، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

أما عن

المعروف أن أهل الله هم الفقراء، فإن كان أعمامك وأخوالك وإخوتك من الفقراء فيجوز أن تعطي لهم من النذر".

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: " المعروف أن أهل الله هم الفقراء، فإن كان أعمامك وأخوالك وإخوتك من الفقراء فيجوز أن تعطي لهم من النذر".

الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "؟".

فيما أجاب

"هل يجوز شراء لحم من الجزار بدلا من

عمل العقيقة

؟"

، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ"فيسبوك"،

قائلا: "هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن

لا يجزئ عن العقيقة

، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية".

الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال: