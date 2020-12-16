فتاوى تشفي الصدور.. حكم الصلاة بالمانيكير والخروج به.. هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها.. هل تقبل توبة من ارتكب الكبائر؟ وهل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بدلا من العقيقة؟

- فتاوى تشفي الصدور
- حكم الصلاة بالمناكير وحكم الخروج به
- هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها؟
- هل يجوز إعطاء أقربائي من نذر نذرته لأهل الله؟
- هل تقبل توبة من ارتكب كبيرة من الكبائر؟
- هل يجوز شراء لحم من الجزار وتوزيعها على الفقراء بدلا من العقيقة؟
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل بال الكثير، ونرصد أبرزها في التقرير التالي.
فى البداية.. ورد سؤال عن حكم الصلاة بالمناكير، المرأة إذا وضعت مناكير على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة تتوجه إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى عز وجل، وفي حالة وضع المرأة للمناكير قبل الوضوء، وإذا كان هذا المناكير ثقيلا لا تصل المياه إلى الأظافر، ففي هذه الحالة وضوؤها غير صحيح، وإذا توجهت إلى الصلاة، تكون صلاتها غير مقبولة.
هل المانيكير الشفاف يبطل الوضوء
لو كان طلاء الأظافر مجرد لون فقط لا يمنع من وصول الماء فيجوز ولا شيء في ذلك، أما إذا كان طلاء يمنع الماء عليها إزالته قبل الوضوء.
ثم ورد سؤال آخر مضمونه: "هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها؟، أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال "ممدوح": "طالما ذهبت معه عند المأذون وكتبت قسيمة طلاق فقد وقع الطلاق وأنتِ الآن لست زوجة له".
كما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل يجوز إعطاء أقربائي من نذر نذرته لأهل الله؟".
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: "المعروف أن أهل الله هم الفقراء، فإن كان أعمامك وأخوالك وإخوتك من الفقراء فيجوز أن تعطي لهم من النذر".
أما عن "هل تقبل توبة من ارتكب كبيرة من الكبائر؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «نعم تقبل توبته عند الله - سبحانه وتعالى-؛ فإذا أخطأ؛ وجب عليه أن يتوب، ويستغفر الله - عز وجل-، ولا يعود للأمر مرة أخرى، ويكثر من الصدقات، ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، والزكاة، والصوم، وحج البيت إن استطاع؛ إذا كانت توبته صادقة».
واستشهد أمين الفتوى بقوله - تعالى-: «وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الآية 110).
فيما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال: "هل يجوز شراء لحم من الجزار بدلا من عمل العقيقة؟"، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا: "هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزئ عن العقيقة، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية".
وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».
وأشار أمين الفتوى، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاه ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».
يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة».
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية:« شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.