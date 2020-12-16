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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة في 3 محافظات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وشهد عدد من أحياء محافظة جدة السعودية، صباح اليوم، الأربعاء، هطول أمطار متفرقة بين خفيفة إلى متوسطة وسط أجواء غائمة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد المركز الوطني للأرصاد أن هطول الأمطار سيستمر في المحافظة حتى الرابعة عصرًا وتصحبها رياح سطحية نشطة، فضلا عن تدنٍ في الرؤية.

فيما دعت أمانة جدة إلى تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه وعدم ترك الأطفال يلعبون عند تجمعات المياه.

كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن مصادر الكهرباء، مؤكدة أنها أكملت استعداداتها للتعامل مع الأمطار بالمحافظة.
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