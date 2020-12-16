ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحذير جديد من الأرصاد.. الأقمار الصناعية ترصد سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة على الساحل الغربى للبلاد والقاهرة ومناطق من الدلتا يصاحبها سقوط  أمطار خفيفة تكون متوسطة على بعض المناطق، حيث ترصد سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات.

ومن المتوقع أن تتقدم مع ساعات النهار القادمة إلى مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية وخاصة الإسكندرية ومطروح، ومناطق من القاهرة وغرب الدلتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار  المتوسطة.

كما تتقدم السحب الرعدية أيضا على الساحل الشرقي من (بورسعيد ودمياط والعريش ورفح ) يصاحبها سقوط أمطار  غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

ويسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 15
وادي النطرون 19 14
طنطا 19 13
شبين الكوم 19 13
دمنهور 19 14
بلطيم 18 15
مطروح 21 14
السلوم 20 11
سيوة 19 09
بورسعيد 19 14
دمياط 18 15
الزقازيق 20 14
المنصورة 19 13
الإسماعيلية 21 12
السويس 20 15
العريش 20 13
رفح 20 14
رأس سدر 22 15
نخل 20 07
نويبع 22 18
طابا 19 13
كاترين 15 04
الطور 22 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 24 16
مرسى علم 24 14
الفيوم 21 12
بنى سويف 20 12
المنيا 21 11
أسيوط 22 10
سوهاج 23 12
قنا 23 12
الأقصر 23 12
أسوان 23 13
إدفو 23 12
أبو سمبل 22 12
الوادي الجديد 24 07
شلاتين 27 18
أبو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 26 17
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار خلال ساعات.. الأقمار الصناعية ترصد سحب كبيرة فوق مناطق مختلفة بالجمهورية

أمطار غزيرة على 21 منطقة بالجمهورية اليوم.. بينها القاهرة الكبرى والصعيد

ترشيحاتنا

هل يجوز إعطاء أقربائي من نذر نذرته لأهل الله ؟ .. أمين الفتوى يرد

عصام سالم: سدّدنا جميع مستحقات لاعبي الزمالك للموسم الماضي.. وكهربا مثير للجدل

رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات.. طلاب أولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم التدريبية اليوم

خالد الغندور: الوزير واتحاد الكرة غير مسئولين عن كارثة منتخب الشباب

أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور

وظائف خالية.. لو قاعد في البيت ومش لاقي شغل.. 2796 فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور