معهد بحوث العيون:عمليات تغيير لون العين غير آمنة وتؤدى إلى فقد الإبصار.. فيديو

قال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، الدكتور مصطفى صلاح الدين، إن عمليات تغيير لون العين غير آمنة وتؤدى إلى فقد الإبصار، لافتًا إلى أن هناك عمليات جراحية تجرى لتصحيح الإبصار وتعديل حول العين، موضحا أنها تعتمد على نوع الحول ودرجته.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن السكر والضغط قد يؤديان إلى "حول مؤقت"، مشيرًا إلى أنه لايوجد نهائيًا ما يسمى اصلاح الحول باليزر، ولكنه يتم من خلال جراحة ومن الممكن أن تكرر أكثر من مرة وفقًا لدرجته وشدته.





وتابع أن المتابعة الدورية للأطفال تتم منذ الولادة وكل مرحلة سنية يجب فحص قوة الإبصار للكشف على درجة الإبصار لدى الشخص، ومع سن البلوغ يتم تغيير النظر ويجب الكشف الدورى طوال فترة المدرسة.



