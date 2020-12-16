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ديني

برنامج لدراسة علم الفيزياء لطلاب جامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة ماربورج بألمانيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
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محمد شحتة
أعلنت جامعة ماربورج بألمانيا عن برنامج الماجستير الخاص في مجال الفيزياء -أشباه الموصلات- الذي يجرى باللغة الإنجليزية بجامعة ماربورج بألمانيا من دون تحمل أي رسوم دراسية.
   
صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا فإن برنامج الماجستير سوف يكون أونلاين؛ تيسيرًا على طلاب وطالبات الدراسات العليا بقطاع كليات العلوم بجامعة الأزهر. 
    
وأوضح أن تفاصيل هذا البرنامج متاحة للباحثين من خلال هذا الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على جميع المعلومات الكاملة عن البرنامج، وكيفية التقدم له، والمتطلبات اللازمة:-
الدخول على الموقع من هنا 
   
وطالب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الباحثين من أبناء الجامعة  المتخصصين في مجال الفيزياء -أشباه الموصلات- بالتقدم لهذا البرنامج، والإفادة من الفرصة كاملة، والتي تتيح للطلاب الحصول على شهادات الماجستير من مدارس أوروبية مختلفة، ومتقدمة تزيد من نقاط التميز العلمي للجامعة، وتسهيل النشر العلمي المشترك، الذي يزيد من التصنيف الدولي للجامعة، راجيين لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

يأتي هذا في ضوء النشاط العلمى الكبير الذى يشهدة قطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر، ومن خلال التعاون الدولي المتميز بين جامعة الأزهر وجامعة ماربورغ بألمانيا فيما يخص مجالات البحث العلمي والمنح

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