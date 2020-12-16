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رياضة

الجنايني يفتح النار على كهربا: ما تقوله كذب.. لقد اعتذرت لـ محمد فضل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:00 م
محمد فضل وكهربا
محمد فضل وكهربا
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مجدي سلامة
شن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المسئولة عن إدارة إتحاد الكرة المصري هجومًا حادًا على محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بشأن تصريحات الأخير حول عدم اعتذاره لمحمد فضل مشيرًا إلى كونه كاذبا.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورت: "محمود كهربا ينكر أنه اعتذر لمحمد فضل، لكن هذا الأمر غير صحيح".

وتابع: "أؤكد أن كهربا جاء إلى مقر اتحاد الكرة وقدّم اعتذاره لفضل شفوي وتحريري بمحضر لدى لجنة الانضباط، ولا صحة على الإطلاق لما يقوله اللاعب بأنه لم يعتذر".

واختتم الجنايني قائلا: "بيان اتحاد الكرة بإعلان اعتذار محمود كهربا لمحمد فضل نُشر عن طريق الخطأ، لكن ما حدث بينهما أثناء تسليم الدرع تم تضخيمه بشكل سخيف، وتم احتواء الأمر في غضون ثلاث دقائق فقط".

وكان كهربا قد أكد مؤخرًا في تصريحات مع سيف زاهر عبر أون سبورت بأنه لم يعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة بإتحاد الكرة مشيرًا إلى أنه لم يخطئ.
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