معهد بحوث أمراض العيون: نستقبل 400 مريض ونجرى 50 عملية يوميا..فيديو

قال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، الدكتور مصطفى صلاح الدين، إن المعهد يعمل على علاج أمراض العيون ويقدم خدمة متميزة عن طريق استخدام المرضى فى العيادات الخارجية والتشخيصية للعيون.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العيادات تستقبل أكثر من 400 مريض يوميًا ويتم اجراء ما يقرب من 50 عملية يوميًا، بالإضافة إلى الكشف على المرضى بأجر مخفض مساءً.





وأشار إلى أن السكر والضغط قد يؤديان إلى "حول مؤقت"، مشيرًا إلى أنه لايوجد نهائيًا ما يسمى اصلاح الحول باليزر، ولكنه يتم من خلال جراحة ومن الممكن ان تكرر أكثر من مرة وفقًا لدرجته وشدته.





وتابع أن المتابعة الدورية للاطفال تتم منذ الولادة وكل مرحلة سنية يجب فحص قوة الإبصار للكشف على درجة الابصار لدى الشخص، ومع سن البلوغ يتم تغيير النظر ويجب الكشف الدورى طوال فترة المدرسة.



