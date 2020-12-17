برلماني يطالب بتوفير آليات لنشر الوعي تتناسب مع جيل الألفية

أشاد النائب، يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالجهود التي أطلقت من قبل وزراتي الأعلى للإعلام والأوقاف، لإطلاق مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناولها أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، مؤكدًا على أننا نحتاج لرؤية أكثر وضوحًا ، تعمل على إعادة التطوير الذاتي للإنسان ومراقبة أفكاره ليرتقي باستبدال كل فكرة سلبية تعيق تطوره، بفكرة إيجابية تساعده على التطور والارتقاء بنفسه من جهة، وبمجتمعه من جهة أخرى.





وأكد " القعيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أنه من الضرورى توفير آليات تناسب جيل الألفية والذي يتعامل مع السوشيال ميديا وغيرها ، ليتم احتضان هذا الجيل وجذبه لكافة المحتويات الثقافية والدينية المقدمة له ، لافتًا إلى ضرورة المواجهة الفكرية والعقلية وأهميتها في المرحلة الراهنة.





وتابع النائب حديثه:" بالرغم من أن المبادرة قد تأخرت كثيرا ، إلا أن المهم قد تم إطلاقها، والأهم من إطلاقها هو خطوة تنفيذها فعليًا على أرض الواقع، لافتًا إلى ضرورة ترك مساحة آمنة للصحف و و سائل الإعلام المرئية ، المسموعة، والمقروءة، إلى جانب تفعيل دور العبادة وأهميتها في تجديد الفكر الديني لنشر الوعي، والحرص على الاجتهاد الجماعي في التوعية بالقضايا الكبرى، مضيًفا أن الوعي بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للإنسان، إلى جانب كونه سلاحهُ الأول فى تعامله مع كافة قضايا مجتمعه.





جاء ذلك بعد أن أطلق د. محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية.





وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المبادرة تناقش الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والأديان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيين والإجراء والمتجرّئين على الفتوى.





كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية «المأمول والتحديات» وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم الناتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل «العلاقة بين الأجر والعمل» والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.





وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى - الندوات - المحاضرات - الدورات التدريبية - الإصدارات - مركز التدريب والتثقيف.





ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.