تخطت العدد المستهدف.. شاهد مسئولة مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة بالبساتين تكشف مفاجأة

قالت الدكتورة إيمان خشبة، مدير منطقة البساتين بمبادرة "فحص وعلاج الأمراض المزمنة، إن المبادرة تعمل منذ 18 سبتمبر، وممتدة حتى نهاية الشهر الجارى، لافتة إلى أنه يتم تقديم المبادرة والكشف على المرضى فوق سن الأربعين ولو كان مسجل أحد أنه يعانى من مرض مزمن يتم تقديم الخدمة مجانًا.





وأضافت الدكتورة إيمان خشبة، خلال لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المستهدف من الكشف 107 آلاف شخص، ولكن تم تحقيق أكثر من المستهدف والكشف على 117 ألف مواطن، مشيرة إلى أن الكشف المبكر على المريض وعلاج الأمراض المزمنة يساهم فى العلاج السريع.





وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 21 مليون و 500 ألف مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة".





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تقديم العلاج لـ 2.2 مليون مواطن بالمجان، من ضمنهم 660 ألف حالة ارتفاع ضغط الدم، و670 ألف و 600 حالة سكر، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسب التردد على المبادرة هي (الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط).





وأوضح "مجاهد" في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة







